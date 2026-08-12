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    सुल्तानपुर-कालका एक्सप्रेस को हरी झंडी; UP के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ सहित कई जिलों के यात्रियों को राहत

    By Ajay Saxena Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:19 PM (IST)

    रेलवे बोर्ड ने सुल्तानपुर-कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी है। यह नई ट्रेन सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों के ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. सुल्तानपुर-कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड की मंजूरी।

    2. यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन दोनों दिशाओं में चलेगी।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर : सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ व कानपुर के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड ने हिमाचल व हरियाणा की सीमा पर स्थित कालका सुल्तानपुर के बीच नई सुपर फास्ट ट्रेन संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली है तथा ट्रेन जल्द संचालित करने की योजना है।

    रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक गाड़ी संख्या 22260 व 22259 सुल्तानपुर कालका सुपर फास्ट एक्सप्रेस के संचालन को अधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार इस ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में सप्ताह में तीन दिन करने की योजना है।

    गाड़ी संख्या 22260 सुल्तानपुर से कालका के लिए मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को चलेगी, यह ट्रेन सुल्तानपुर से सुबह 11:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 4:20 बजे कालका पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 22259 कालका से बुधवार, शुक्रवार व रविवार को चलेगी। कालका से यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे प्रस्थान कर अगली सुबह 4:20 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी।

    मार्ग में इस ट्रेन का ठहराव चंडीगढ़, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, लखनऊ चारबाग, रहमत नगर, हैदरगंज, महाराजा बिजली पासी,मुसाफिर खाना आदि स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रहेगा।

    रेल अधिकारियों ने बताया कि नई सुपर फास्ट ट्रेन में एचएलबी रैक लगाया जायेगा, इससे यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित व आरामदायक होगा। ट्रेन के प्राथमिक रखरखाव की जिम्मेदारी कानपुर को सौंपी गई है, जबकि मेरठ सिटी, कानपुर व सहारनपुर को कोचों में वाटरिंग व साफ सफाई की जिम्मेंदारी दी गई है। रेलवे की इस पहल से इस मार्ग के हजारों यात्रियों को खासा लाभ मिलेगा।

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    इन्होंने कहा

    रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेन को संचालित करने के लिए समय सारिणी व स्टापेज आदि की जानकारी दी है। ट्रेन का संचालन कब से किया जायेगा इसकी अधिकारिक सूचना मिलने पर विस्तार से अवगत कराया जायेगा।
    -यशनजीत सिंह, सीनियर डीसीएम, अंबाला रेल डिविजन।