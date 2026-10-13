महंगाई का कड़वा घूंट: त्योहारों से पहले फुटकर बाजार में चीनी के दाम 70 रुपये तक पहुंचे, उपभोक्ताओं का बिगड़ रहा बजट 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। त्योहारी सीजन में चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी हैं। बाजार में चीनी के दाम एक बार फिर तेजी की ओर हैं। फुटकर बाजार में दाम 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं।

इससे घरों में रोजाना चाय बनाने से लेकर त्योहारों पर मिठाई और अन्य पकवान तैयार करने तक का बजट प्रभावित हो रहा हैं।। खासकर नवरात्र, करवाचौथ और दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान चीनी की खपत बढ़ने से इसकी कीमतों पर दबाव पड़ने की आशंका हैं।

चीनी के दामों में पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला हैं। अगस्त में कीमतों में तेजी आने के बाद सितंबर में गिरावट दर्ज की गई थी। उस समय फुटकर बाजार में चीनी के दाम करीब 50 रुपये प्रति किलो तक आने की बात कही गई थी। अब त्योहारों की तैयारियों के बीच कीमतों में दोबारा तेजी की चर्चा हैं।