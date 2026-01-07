Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सहारनपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी, स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित 

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:10 AM (IST)

    Saharanpur Weather : सहारनपुर में पिछले 12 दिनों से कड़ाके की ठंड और कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। रात का तापमान गिरकर 5.0 डिग्री सेल्सियस प ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले में पिछले करीब 12 दिनों से पड़ रही सर्दी व कोहरे की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रात के तापमान में गिरावट का दौर जारी है तथा कोहरे के साथ ठिठुरन व गलन बड़ी परेशानी बन चुकी है। मौसम विभाग कोहरे के साथ शीतलहर में तेजी आने की संभावना जता रहा है, जिससे मौसम बेहद सर्द होने के आसार बन रहे है।

    मंगलवार की सुबह भी कोहरे की मोटी चादर तनी रहने से हुई, बाद में हवाओं ने जोर पकड़ा तथा तथा गत दिवस की तरह ही 12 बजे के बाद धूप चमकी। दो दिन से दोपहर में निकलने वाली हल्की धूप भी सर्दी से राहत दिलाने में नाकाम साबित हो रही है, ठिठुरन व गलन बढ़ने से लोग परेशान है तथा दिन रात मोटे गर्म कपड़ों में लिपटने को मजबूर होकर रह गए है, रात ही नहीं बल्कि दिन में लोग सर्दी से बचाव के साधन तलाशते रहे।

    शाम ढलने से पूर्व ही फिर से कोहरे ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उधर रात का तापमान ने फिर से गोता लगाया है तथा 1.0 डिग्री की गिरावट के साथ मंगलवार को 5.0 डिग्री पर पहुंच गया है, दिन के तापमान में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है तथा 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है।
    राजकीय मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम अभी भी अगले कई दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ ही सर्दी व शीतलहर बढ़ने की संभावना जता रहे है।

    बुरी तरह से प्रभावित हो रहे कारोबार

    भयानक सर्दी के दौर के बीच तमाम कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहे है। साप्ताहिक बंदी के दिन लगने वाले मंगलबाजार में ग्राहकों की संख्या में खासी कमी दर्ज की गई है। वाहनों की रफ्तार से ब्रेक हट नहीं पा रहा है तथा हाइवें से लेकर मुख्य मार्गों पर वाहनों की संख्या में कमी आ रही है, रात में तो कोहरे के कारण इन मार्गों पर सन्नाटा से पसर रहा है।

    रेल यातायात भी प्रभावित चल रहा है, मंगलवार को भी लंबी दूरी की सात ट्रेनें दो से छह घंटे देरी से चलने से यात्री परेशान रहे। अत्याधिक ठंड के चलते स्कूलों में भी 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।