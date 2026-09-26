Saharanpur Weather Alert: सहारनपुर में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने दिए सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। मौसम विभाग की ओर से सहारनपुर में शन‍िवार को आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली, तेज वर्षा की प्रबल संभावना जताई गई है। एडीएम वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल ने विभागों को जनता की जान-माल की रक्षा के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपात टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा है।

एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि जनहानि एवं सम्पत्ति की क्षति को न्यूनतम किए जाने के लिए सभी संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक तैयारी करने की जरूरत है। उन्होंने जनपद के समस्त जर्जर भवनों, दीवारों, होर्डिंग्स, विद्युत पोल एवं अन्य असुरक्षित संरचनाओं का चिह्नीकरण कर जरूरी सुरक्षा उपाय कराने के निर्देश दिए। साथ ही आंधी एव तूफान आने की सम्भावना के चलते कमजोर और सूखे पेड़ों को उसे चिह्नित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जल निकासी व्यवस्था सुचारू रखे ताकि जलभराव न हों। विद्युत विभाग को विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं पोलों की जांच कर मरम्मत कराने तथा आपातकालीन टीमों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग आवश्यक दवाइयों, एम्बुलेंस एवं चिकित्सकीय टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा आशा व आंगनबाडी के जरिये घर-घर आंधी-तूफान, तेज वर्षा एवं आकाशीय बिजली से बचाव हेतु जागरूक किया पुलिस, अग्निशमन एवं आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा जाए।