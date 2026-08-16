सहारनपुर का चिराऊं गांव, जहां छह घंटे के अंदर ही हो गई तीसरी मौत, यह था मामला

संवाद सूत्र, बड़गांव (सहारनपुर)। चिराऊ गांव में शनिवार को नलकूप के गड्ढे से ईंट निकालते समय अचानक मिट्टी की ढांग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी के मलबे में एक बच्चे समेत दो लोग दब गए। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। इसके साथ ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौक पर पहुंची। उधर, चिराऊं गांव में 6 घंटे के अंदर ही तीसरी मौत हो गई। गांव में हादसे में हुई दो मौत को होमगार्ड बर्दाश्त नही कर सका। डयूटी से घर पंहुचते ही हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई।

चिराऊं निवासी 48 वर्षीय राजेंद्र पुत्र प्रहलाद व पड़ोसी 11 वर्षीय गौरव पुत्र कुलदीप खेत पर नलकूप के पुराने कुएं से ईंट निकाल रहे थे। काम करते हुए वह सात फीट नीचे पंहुचे तो कुएं की ढांग भरभराकर गिर गई। वे दोनों मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। दो घंटे की मशक्कत के बाद राजेंद्र को निकाल कर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगभग

एक घंटे रेस्क्यू के बाद गौरव को निकाल कर अस्पताल भिजवाया गया, उसे भी चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों को ही जेसीबी की मदद से बचाव कार्य शुरू करना पड़ा। सूचना के बाद सीओ देवबंद अजयसिंह व एसडीएम रामपुर भी मौके पर पंहुचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।अचानक हुए हादसे में दो मौत होने से चिराऊं गांव में शौक की लहर दौड़ गई। शाम से गांव में चूल्हा भी नही जला। दोनों घरों में हाहाकार मचा है।

गांव पहुंचे दोनों शवों का किया अंतिम संस्कार बड़गांव

पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे दोनों शवों का रविवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। चिराऊं गांव में शनिवार शाम चार बजे कुएं में काम करते समय 11 वर्षीय गौरव व राजेन्द्र के उपर मिट्टी की ढांग गिर गई थी। जेसीबी की मदद से ग्रामीणों व पुलिस ने रात लगभग आठ बजे तक दोनों के शवों को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव सुबह गांव पंहुचे तो कोहराम मच गया।

गांव के हर व्यक्ति की आंख नम थी। सुबह दोनों शवों का अलग-अलग चिताओं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अजीतसिंह राणा, पूर्व विधायक शशीबाला पुंडीर, भाजपा नेता पूर्व ब्लाक प्रमुख अनिल सिंह, सपा नेता कार्तिकेय राणा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण मौजूद रहे।