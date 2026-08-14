यूपी में बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद 11वीं की छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस ने प्रेमी पर दर्ज की FIR

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा ने प्रेस-प्रसंग में प्रेमी से हुए विवाद के बाद फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। इस डर से उसके साथ मौजूद दूसरी छात्रा ने भी फंदे पर लटक कर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचे उसके स्वजन ने उसे बचा लिया।

वह अस्पताल में भर्ती है। मृतक छात्रा के स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, सवाल यह भी उठ रहा है कि आत्महत्या करने वाली छात्रा को युवक और दूसरी छात्रा ने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पुलिस इस बिंदु की भी जांच कर रही है।

कस्बा चिलकाना निवासी कक्षा 11 की एक छात्रा व पास के ही गांव निवासी दो सहपाठी छात्राओं के साथ गुरुवार की सुबह कस्बा सुल्तानपुर के विद्यालय में अग्रिम पंजीकरण फार्म भरने की बात कहकर घर से निकलीं थीं। तीनों नाबालिग छात्राएं विद्यालय से कुछ पहले एक परिचित युवक के घर चली गईं। युवक के घर पर उस समय कोई नहीं था। गांव निवासी एक छात्रा का इस युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है।

चिलकाना निवासी छात्रा उसके घर के बाहर खड़ी हो गई, जबकि प्रेमी-प्रेमिका घर के अंदर के कमरे में चले गए और तीसरी छात्रा बैठक में थी। अस्पताल में भर्ती छात्रा ने बताया कि भीतर के कमरे से युवक व उसकी सहेली के बीच झगड़े की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद युवक दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागा और छत के रास्ते फरार हो गया। उसने भीतर जाकर देखा तो सहेली दुपट्टे के फंदे पर छत से लटक रही थी।

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छात्राओं के विद्यालय न पहुंचने पर कालेज प्रबंधन ने स्वजन को सूचना दी। तीनों के स्वजन उन्हें तलाशते वहां पहुंचे। मकान के बाहर खड़ी छात्रा ने पूछताछ में दोनों छात्राओं के अंदर होने की बात कही। इस बीच मकान के अंदर से शोर-शराबा सुनकर भीड़ इकठ्ठी हो गई।

स्वजन मकान के अंदर पहुंचे तो देखा कि एक छात्रा फंदे पर लटकी हुई थी, जबकि दूसरी फंदे पर लटकने का प्रयास कर रही थी। स्वजन ने उसे किसी तरह से बचा लिया। सीओ सदर विकास प्रताप चौहान व थाना चिलकाना प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे।

थाना प्रभारी ने बताया कि मृत छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपित दक्ष पंडित निवासी मुहल्ला मंदिरजी सुल्तानपुर के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के उकसाना) व 366 (बलपूर्वक अपहरण) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि, बंद कमरे में क्या हुआ?

इसका राजफाश आरोपित की गिरफ्तारी के बाद हो सकेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं छात्रा की हत्या करने के बाद तो शव नहीं लटकाया गया है? पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही इससे पर्दा उठ सकेगा।