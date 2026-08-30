सोलानी व हिंडन उफान पर; मोहंड-रो में भी आया तेज पानी, दो महिला सहित चार लोग नदी के टापू पर फंसे

संवाद सूत्र, बिहारीगढ़ (सहारनपुर)। शिवालिक की पहाड़ियों पर हुई मूसलधार वर्षा के बाद क्षेत्र की सोलानी, हिंडन, मोहंड व रो उफान पर आ गईं हैं। सोलानी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आने से पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गईं दो महिलाओं सहित चार लोग नदी के टापू पर फंस गए। सूचना के बाद ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर दोनों महिलाओं सहित चार लोगों को सकुशल बाहर निकाला। नदी से बाहर निकालने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं, सुंदरपुर शाकंभरी मार्ग पर हिंडन नदी उफान पर आने से दिनभर वाहनों का आवागमन बंद रहने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बता दें कि रविवार तड़के शिवालिक की पहाड़ियों पर हुई मूसलधार बरसात के बाद पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों ने रौद्र रूप ले लिया। गांव इस्माइलपुर निवासी भूप सिंह, जनेश्वर प्रसाद, राकेश देवी व करेशना देवी बैल-बुग्गी पर बैठकर पशुओं का चारा लेने के लिए गए थे। अचानक सोलानी नदी में तेज बहाव के साथ पानी आ गया। उक्त सभी लोग बैल बोग्गी लेकर टापू खड़े हो गए। सूचना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। गांव के कुछ युवकों ने साहस का परिचय देते हुए दोनों महिलाओं सहित चारों लोगों को नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस भी संसाधनों के अभाव में मूकदर्शक बनी रही। सभी के सकुशल बाहर निकालने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं, दूसरी और सुंदरपुर शाकंभरी मार्ग पर पड़ने वाली हिंडन नदी में तेज बहाव का पानी आने से उक्त मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया, जिससे क्षेत्र के करीब 40 से अधिक गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि इन गांव का तहसील मुख्यालय व दिल्ली देहरादून हाईवे से भी संपर्क कटा रहा। देर शाम समाचार लेकर जाने तक नदी का पानी कम होने के बाद वाहनों का आवागमन शुरू हो सका था।