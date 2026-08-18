सहारनपुर वालों के लिए अच्छी खबर: शहर की सफाई व्यवस्था होगी बेहतर, 58 वार्डों में बढ़ाए जाएंगे कर्मचारी
Saharanpur News: सहारनपुर नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर खोला है। इसके तहत निजी कंपनी के माध्यम से 58 वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 3000 की जाएगी, जिससे नियमित सफाई और कूड़ा उठान बेहतर हो सके।
HighLights
सफाई व्यवस्था सुधारने को 7.5 करोड़ का टेंडर।
कूड़ा समय से उठाने की व्यवस्था बेहतर होगी।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए निगम ने निजी कंपनी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की तैनाती प्रक्रिया तेज कर दी है। सोमवार को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए करीब साढ़े सात करोड़ रुपये का टेंडर खोला गया। इस टेंडर में छह निजी कंपनियों ने आवेदन किया है।
अब निगम गठित कमेटी आवेदक कंपनियों के दस्तावेजों और तकनीकी योग्यता की जांच करेगी। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र कंपनियों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक माह लग जाएगा। शहर से रोजाना 380 मिट्रिक टन कूड़े का उठान होता है।
शहर के 58 वार्डों में चयनित कंपनी को सफाई व्यवस्था से संबंधित कार्य सौंपा जाएगा। कंपनी की तरफ से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें वार्ड वार तैनात करेगी। इसका उद्देश्य शहर में सफाई की कमी को दूर करने के साथ-साथ नियमित सफाई और कूड़ा उठान व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी का चयन और वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। इसके बाद 58 वार्डों में कर्मचारियों की तैनाती होगी। अभी तक महज 1500 कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रहे है। इनकी संख्या बढ़ाकर तीन हजार होगी। अभी तक शहर के वार्डों में गंदगी का ढ़ेर लगा रहता है। नियमित रूप से सफाई कर्मचारी कार्य नहीं कर पा रहे है।
इतना ही नहीं एक-एक सफाई कर्मचारियों को दो-दो कर्मचारियों का कार्य करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से सफाई व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी।
यह हो सकेगा बदलाव
- कर्मचारियों की कमी दूर होने से नियमित सफाई कराना आसान होगा।
- वार्डों की गलियों, मुहल्लों और प्रमुख मार्गों की सफाई के लिए निर्धारित व्यवस्था बनाई जा सकेगी।
- घरों और सार्वजनिक स्थानों से कूड़ा समय से उठाने की व्यवस्था बेहतर होगी।
- निजी कंपनी के कर्मचारियों की उपस्थिति और काम की निगरानी की जा सकेगी।
- वार्डवार काम का रिकार्ड तैयार होने से लापरवाही की स्थिति में कंपनी से जवाब मांगा जा सकेगा।
- जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाकर सफाई व्यवस्था संभाली जा सकेगी।
सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर टेंडर ओपन किया गया है। अब नामित कमेटी द्वारा दस्तावेजों की जांच और बजट निर्धारित के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। शहर के वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और सफाई व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।
-डा. प्रवीण शाह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी।