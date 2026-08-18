जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए निगम ने निजी कंपनी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की तैनाती प्रक्रिया तेज कर दी है। सोमवार को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए करीब साढ़े सात करोड़ रुपये का टेंडर खोला गया। इस टेंडर में छह निजी कंपनियों ने आवेदन किया है।

अब निगम गठित कमेटी आवेदक कंपनियों के दस्तावेजों और तकनीकी योग्यता की जांच करेगी। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र कंपनियों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक माह लग जाएगा। शहर से रोजाना 380 मिट्रिक टन कूड़े का उठान होता है।

शहर के 58 वार्डों में चयनित कंपनी को सफाई व्यवस्था से संबंधित कार्य सौंपा जाएगा। कंपनी की तरफ से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें वार्ड वार तैनात करेगी। इसका उद्देश्य शहर में सफाई की कमी को दूर करने के साथ-साथ नियमित सफाई और कूड़ा उठान व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी का चयन और वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। इसके बाद 58 वार्डों में कर्मचारियों की तैनाती होगी। अभी तक महज 1500 कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रहे है। इनकी संख्या बढ़ाकर तीन हजार होगी। अभी तक शहर के वार्डों में गंदगी का ढ़ेर लगा रहता है। नियमित रूप से सफाई कर्मचारी कार्य नहीं कर पा रहे है।