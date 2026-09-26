सहारनपुर जनपद के प्रत्येक ब्लाक में होंगे खेल के पांच-पांच मैदान, पार्कों में भी लहलहाएगी हरियाली

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद और सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। वीबी जी रामजी योजना के तहत जिले के प्रत्येक ब्लाक में पांच-पांच खेल मैदान और पार्क विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। योजना के अंतर्गत गांवों में उपलब्ध भूमि और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थान विकसित किए जाएंगे, जहां ग्रामीण युवाओं और बच्चों को खेलकूद के साथ शारीरिक गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल मिल सके।

गांवों में अब बच्चों और युवाओं को खेल मैदान के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। खेल सुविधाओं और सार्वजनिक स्थलों के विस्तार के लिए वीबी जी रामजी योजना के तहत बड़े स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार होगा और सार्वजनिक उपयोग के स्थान भी विकसित होंगे। वर्तमान में बड़ी संख्या में गांवों में बच्चों और युवाओं के लिए खेल मैदान की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उन्हें खाली स्थानों या सड़कों के किनारे खेलना पड़ता है।