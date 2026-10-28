सहारनपुर में 66 सड़कों-पुलों की मरम्मत को 15.59 करोड़ स्वीकृत, आवागमन होगा सुगम

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले में सड़कों-पुलों की विशेष मरम्मत के लिए शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

विभाग के तीन खंड के अंतर्गत 66 सड़कों-पुलों की मरम्मत 15.59 करोड़ से की जाएगी। बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई इन सड़कों की मरम्मत कराने के लिए विभाग ने प्रस्ताव बनाकर लखनऊ भेजे थे। माना जा रहा है कि निर्माण शुरू होने के तीन महीने के भीतर मरम्मत की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों के बेहतर रखरखाव की दिशा में तेजी से वित्तीय स्वीकृति जारी की रही है जिससे आवागमन में वाहनों और राहगीरों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाई सके। बरसात के दौरान ग्रामीण संपर्क मार्गों को हुए नुकसान का आकलन कर विभाग ने उनकी विशेष मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाकर लखनऊ मुख्यालय भेजे थे।

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश(यातायात वर्ग)के मुख्य अभियंता अनिल कुमार दुबे जारी स्वीकृति के अनुसार जिले लोक निर्माण विभाग-प्रांतीय खंड, निर्माण खंड और निर्माण खंड के अंतर्गत 66 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए बजट स्वीकृति जारी की है। तीनों खंड में 40.139 किमी सड़कों के लिए 15.59 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।