    सहारनपुर की 85 पुलिस चौकियों की बदली तस्वीर, जीर्णोद्धार के बाद अलग ही स्वरूप दिखने लगा

    By Sanju Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    सहारनपुर जनपद की 85 पुलिस चौकियों का जीर्णोद्धार किया गया है। एसएसपी आशीष तिवारी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। चौकियों में मरम्मत, रंगाई-पुताई, नए फर्नीचर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एसएसपी ने पहले चौकियों का निरीक्षण किया था और कमियों को देखते हुए सुधार के निर्देश दिए थे, जिसके बाद चौकियों का कायाकल्प किया गया।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर : जनपद की 85 पुलिस चौकियों की तस्वीर बदल गई। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुलिस चौकी आकर्षक दिखाई देने लगी। जिले 85 पुलिस चौकियों के जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद पुलिस लाइन स्थित जिला प्रशिक्षण इकाई से एसएसपी आशीष तिवारी ने आनलाइन वर्चुअल उद्घाटन किया।

    पुलिस चौकियों में भवनों का मरम्मत कार्य, रंगाई-पुताई, चौकियों के अंदर बैठने की बेहतर व्यवस्था, नए फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था और मीटिंग स्पेस, पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय और ग्रीनरी से बेहतर बनाया गया।

    जिले 85 पुलिस चौकियों के जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद पुलिस लाइन स्थित जिला प्रशिक्षण इकाई से एसएसपी आशीष तिवारी ने आनलाइन वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान प्रत्येक चौकी पर समाजसेवी महिलाओं और क्षेत्र के मुख्य नागरिकों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया।

    गौरतलब है कि एसएसपी ने आशीष तिवारी ने कुछ माह पहले जनपद की कई पुलिस चौकियों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में चौकियों के भवनों की जर्जर स्थिति, छतों और दीवारों में दरारें, पुलिसकर्मियों के रहने और भोजन करने की अपर्याप्त व्यवस्था और आगंतुकों के बैठने तक की खराब व्यवस्था उजागर हुई थी।

    एसएसपी ने जनपद की सभी चौकियों के कायाकल्प, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद पुलिस चौकियों की तस्वीर बदली गई। भवनों का मरम्मत कार्य, रंगाई-पुताई, चौकियों के अंदर बैठने की बेहतर व्यवस्था, नए फर्नीचर, प्रकाश व्यवस्था और मीटिंग स्पेस, पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय, वाशिंग एरिया और साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था की गई।

    इसके अलावा व्यवस्थित फाइलिंग, दस्तावेजों की सुरक्षित व्यवस्था और आगंतुक कक्ष में आरामदायक माहौल, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल रजिस्टर, कंप्यूटर सिस्टम, परिसर में पौधारोपण, आकर्षक पेंटिंग, वाल आर्ट आदि की पुलिस चौकियों को आकर्षक बनाया गया।