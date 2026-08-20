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सहारनपुर में ट्रक से तीन करोड़ का डोडा पोस्त बरामद, ड्राईवर गिरफ्तार; NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

By Deepak Prajapati Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:10 AM (IST)

Saharanpur News: सहारनपुर पुलिस ने बेलडा नहर पुल के पास एक ट्रक से 6 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है।

बेलडा नहर पुल के पास ट्रक से छह क्विंटल डोडा पोस्त बरामद।

बेलडा नहर पुल के पास ट्रक से छह क्विंटल डोडा पोस्त बरामद। 

HighLights

  1. बेलडा नहर पुल पर 6 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद।

  2. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कि‍या

संवाद सूत्र, बड़गांव (सहारनपुर)। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बेलडा नहर पुल के पास एक ट्रक से छह क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है। मुरमुरे के कट्टों के बीच छिपाकर ले जाए जा रहे डोडा की कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है।

बड़गांव थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र भडाना ने बताया कि शुक्रवार को बडगांव पुलिस ने बेलडा नहर पुल पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर देवबंद की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक में मुरमुरे के कट्टों के नीचे 25 कट्टों में लगभग 6 क्विंटल 17 किलो डोडा पोस्त भरा हुआ मिला।

पुलिस ने मौके से कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष नरेंद्र भडाना ने बताया कि बरामद डोडा पोस्त की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है। फिलहाल पुलिस चालक शाहाकार अहमद निवासी बरेली से पूछताछ कर रही है कि डोडा कहां से लाया गया था ओर कहां ले जाया जा रहा था।

तस्करी में शामिल अन्य लोगों के नाम भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष का कहना है कि पुलिस लगातार अभियान चलाकर नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। नशा तस्करों के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किए जाने को लेकर डीआइजी अभिषेक सिंह ने आपरेशन सवेरा भी चलाया हुआ है।

चरस के साथ तीन नशा तस्कर गिरफ्तार

छुटमलपुर: थाना फतेहपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन नशा तस्करों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 502 ग्राम चरस बरामद करने का दावा किया है।

थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह राणा के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान फहीम पुत्र शमशाद, सनव्वर पुत्र अनीस तथा राशिद पुत्र अय्यूब, सभी निवासी दतौली मुगल, थाना फतेहपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।