सहारनपुर PNB में 7.40 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के बाद 3 बैंक अधिकारी सस्पेंड, दर्ज हुई एफआईआर

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंजाब नेशनल बैंक की सोफिया मार्केट स्थित शाखा के करेंसी चेस्ट में आडिट के दौरान सात करोड़ 40 लाख रुपये के नकली नोट मिलने के बाद हड़कंप मचा है। जांच में तीन अधिकारियों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही कम नकदी मिलने के मामले में पार्ट टाइम हाउस कीपर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है।

बैंक अधिकारियों की जांच के साथ ही पुलिस भी जांच में जुटी है।कुछ दिनों पहले पार्ट टाइम हाउस कीपर विशाल कुमार को करेंसी चेस्ट में साढ़े 11 करोड़ रुपये के नोटों की गड्डियां लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें गले, कटे व अन्य नोट थे। यहां से इन नोटों को पांच अगस्त को जयपुर भेजा गया।

जयपुर चेस्ट में गिनती होने के बाद इनमें चार लाख 30 हजार 900 रुपये कम मिले। इसके बाद इसकी जानकारी बैंक के मेरठ जोनल हेड अजय कुमार टिबरेवाल को दी गई। मेरठ से मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार चौबे को मामले की जांच के लिए सहारनपुर भेजा गया। जांच में पता चला कि विशाल ने गड्डियों से नोट निकाले हैं।

वह नोट निकालता हुआ सीसीटीवी में दिख रहा है। नौ अगस्त से गड़बड़ी को लेकर शुरू आडिट में पता चला कि सात करोड़ 40 लाख रुपये की नकली करेंसी बैंक में रखी हुई है। पूछताछ में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक रवि कुमार कांसे, करेंसी चेस्ट प्रबंधक सुशील कुमार व वर्तमान में जगाधरी (हरियाणा) के करेंसी चेस्ट प्रबंधक अमित कुमार संजोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

अरुण कुमार ने बैंक के उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी देकर 29 अगस्त की शाम को ही तीनों प्रबंधकों के खिलाफ थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया। एसएसपी अभिनंदन ने बताया कि जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया जा रहा है।

आडिट पूरा होने तक बढ़ सकती है रकम

करेंसी चेस्ट में पीएनबी की अलग-अलग शाखाओं से नकदी आती है। करेंसी चेस्ट का आडिट अभी चल रहा है। फिलहाल बैंक स्तर पर संदिग्ध लेनदेन और संबंधित रिकार्ड की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नकली नोटों की संख्या कितनी है और मामला किस स्तर तक फैला हुआ है।