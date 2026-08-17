Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सहारनपुर: सात साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और लाखों ठगने का आरोपि‍त पास्टर गिरफ्तार

By Deepak Prajapati Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:30 AM (IST)

सात साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और लाखों रुपये ठगने के आरोपि‍त पास्टर को सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लि‍या।

प्रतीकात्‍मक फोटो

प्रतीकात्‍मक फोटो

HighLights

  1. आरोपित ने महिला से 10 लाख रुपये मांगे, 5 लाख लिए।

  2. आरोपित पीड़ि‍ता की शादी भी नहीं होने दे रहा था।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सात साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपित पास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने महिला से दस लाख रुपये मांगे थे। महिला ने आरोपित को पांच लाख रुपये दे भी दिए थे। 

थाना सदर बाजार में पुलिस को दी गई शिकायत में एक महिला ने बताया कि वर्ष 2017 में उसकी मुलाकात थाना क्षेत्र में आने वाले एक चर्च के पास्टर जसपाल मसीह उर्फ जसपाल भट्टी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद आरोपित का महिला के घर पर आना जाना शुरू हो गया। महिला का आरोप है कि आरोपित ने सितंबर 2019 में पास्टर ने उसे अपने घर पर बुलाया और चर्च में श्रेष्ठ पद दिलाने का झांसा दिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए।

इसके बाद शादी करने का वादा करते हुए अलग-अलग किराये के मकानों पर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। महिला का आरोप है कि आरोपित ने करीब चार माह पहले शादी के लिए 10 लाख रुपये खर्च होने की बात कहते हुए उससे पांच लाख रुपये नकद लिए। इससे पहले भी वह अलग-अलग बहानों से उससे कई लाख रुपये ले चुका था।

पीड़िता ने बताया कि आरोपित शादी के रिश्तों को भी किसी न किसी बहाने से रुकवा देता था और धमकी देता था कि यदि उसने कहीं और शादी की तो वह अपनी नस काट लेगा।आरोप है कि 13 जून 2026 को उसे आरोपित के व्यवहार पर शक हुआ। इसके बाद उसने राठी चौक हकीकत नगर स्थित एक मकान में आरोपित को एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया।

आरोप है कि इस दौरान आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और अभद्रता करते हुए शादी से इंकार कर दिया। क्षेत्राधिकारी द्वितीय मनोज कुमार यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपित पास्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।