स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा बाजार, सहारनपुर के हर ब्लॉक में खुलेंगे आउटलेट
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पादों को अब सहारनपुर में बाजार मिलेगा। ...और पढ़ें
HighLights
सहारनपुर में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मिलेगा स्थानीय और ऑनलाइन बाजार।
एनआरएलएम के तहत हर ब्लॉक में खुलेंगे बिक्री आउटलेट।
मिलेट्स, साबुन जैसे उत्पादों से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अब अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी ब्लॉकों में आउटलेट खोले जाएंगे।
इन आउटलेट के माध्यम से उत्पादों की बिक्री के साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को व्यापक बाजार दिलाने में मदद मिलेगी।
एनआरएलएम के तहत जिले में 10 हजार स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे हैं। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनमें मिलेट्स से तैयार होने वाले खाद्य उत्पाद खास तौर पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
सावा, कोदो, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों से लड्डू, नमकीन, बिस्किट समेत कई अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। मिलेट्स उत्पादों की मांग पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते लोग मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं।
ऐसे में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए इन उत्पादों के बड़े बाजार की संभावनाएं बन रही हैं। आउटलेट खुलने से ग्राहकों को एक ही स्थान पर समूहों के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। मिलेट्स के अलावा स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं साबुन और अन्य घरेलू उपयोग के उत्पाद भी तैयार कर रही हैं।
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अभी कई समूहों के उत्पाद स्थानीय स्तर तक ही सीमित हैं। आउटलेट के जरिए इन्हें व्यवस्थित बाजार मिलने से उत्पादों की बिक्री बढ़ने और महिलाओं को बेहतर आमदनी होने की उम्मीद है।
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ऑनलाइन बिक्री से बढ़ेगा दायरा
आउटलेट के साथ ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था भी किए जाने की योजना है। इससे सहारनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार उत्पाद जिले से बाहर के ग्राहकों तक भी पहुंच सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके उत्पादों को नई पहचान भी मिल सकेगी।
महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को अब आउटलेट पर लगाया जाएगा। इससे उत्पाद की बिक्री में इजाफा होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इन उत्पादों को बिक्री के लिए भेजा गया है।
धीरेंद्र यादव, जिला विकास अधिकारी व उपायुक्त एनआरएलएम सहारनपुर