स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा बाजार, सहारनपुर के हर ब्लॉक में खुलेंगे आउटलेट

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अब अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी ब्लॉकों में आउटलेट खोले जाएंगे।

इन आउटलेट के माध्यम से उत्पादों की बिक्री के साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और उनके उत्पादों को व्यापक बाजार दिलाने में मदद मिलेगी। एनआरएलएम के तहत जिले में 10 हजार स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे हैं। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनमें मिलेट्स से तैयार होने वाले खाद्य उत्पाद खास तौर पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।

सावा, कोदो, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों से लड्डू, नमकीन, बिस्किट समेत कई अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। मिलेट्स उत्पादों की मांग पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते लोग मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं।

ऐसे में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए इन उत्पादों के बड़े बाजार की संभावनाएं बन रही हैं। आउटलेट खुलने से ग्राहकों को एक ही स्थान पर समूहों के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। मिलेट्स के अलावा स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं साबुन और अन्य घरेलू उपयोग के उत्पाद भी तैयार कर रही हैं।

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