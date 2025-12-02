Language
    सहारनपुर में अब घंटाघर पर खड़े नहीं होंगे वाहन, 5 बार से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस होगा सस्पेंड

    By Sanju Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:48 AM (IST)

    सहारनपुर में घंटाघर पर अब वाहन खड़े करना मना है। बार-बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। यह कदम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है, जिससे अवैध पार्किंग के कारण होने वाली जाम की समस्या से निजात मिल सके।

    अधिकारियों के साथ बैठक करते कमिश्नर डॉ. रूपेश कुमार।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर को यातायात जाम और अवैध कब्जों से मुक्त कराने को लेकर कमिश्नर डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाए।

    जिन वाहन चालकों के पांच से अधिक बार चालान हो चुके हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल निलंबित किए जाएं। शहर में ई-रिक्शा चालकों पर भी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से चालान किए जाएंगे। मुख्य मार्गों और फुटपाथों पर हुए अवैध अतिक्रमण और स्थायी दुकानों को तत्काल हटाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं।

    बस स्टैंड के पास निजी वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने के निर्देश

    घंटाघर चौक से मुख्य चौक के बीच 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के ठेले या वाहन खड़े नहीं होने दिए जाएंगे। रेलवे स्टेशन मार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट निजी वाहनों की पार्किंग पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

    हसनपुर चौक से सर्किट हाउस मार्ग पर संचालित यातायात को वन-वे किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को मुख्य मार्गों पर गड्ढा मुक्त करने, रोड सेफ्टी लाइनें लगाने और हसनपुर चौक से बाईपास मार्ग को विस्तारित करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।