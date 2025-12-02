सहारनपुर में अब घंटाघर पर खड़े नहीं होंगे वाहन, 5 बार से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस होगा सस्पेंड

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर को यातायात जाम और अवैध कब्जों से मुक्त कराने को लेकर कमिश्नर डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाए।

जिन वाहन चालकों के पांच से अधिक बार चालान हो चुके हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल निलंबित किए जाएं। शहर में ई-रिक्शा चालकों पर भी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से चालान किए जाएंगे। मुख्य मार्गों और फुटपाथों पर हुए अवैध अतिक्रमण और स्थायी दुकानों को तत्काल हटाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं।

बस स्टैंड के पास निजी वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने के निर्देश घंटाघर चौक से मुख्य चौक के बीच 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के ठेले या वाहन खड़े नहीं होने दिए जाएंगे। रेलवे स्टेशन मार्ग पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट निजी वाहनों की पार्किंग पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।