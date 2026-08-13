यमुना के तेज बहाव में बह गए बिजली के पोल, गांवों में अंधेरा; परेशान ग्रामीण नदी में उतर खंभे खड़ा करने में जुटे
Saharanpur News: सहारनपुर में यमुना नदी के तेज बहाव में विद्युत पोल बह जाने से तीन गांव तीन दिनों से अंधेरे में डूबे हैं। ग्रामीण खुद ट्रैक्टर और रस्स ...और पढ़ें
HighLights
हर साल यमुना की धार में बह जाते हैं पोल, ग्रामीण परेशान।
तीन साल पहले लाइन ठीक करते समय जेई बह गए थे।
संवाद सूत्र, पठेड़ (सहारनपुर)। पिछले तीन दिनों से यमुना नदी पार के तीन गांव में यमुना नदी के तेज बहाव में विद्युत पोल बह जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण अंधेरा छाया हुआ है।
परेशान ग्रामीण यमुना नदी में आल्हणपुर सोंधेबास घाट पर तेज बहाव के बीच विद्युत पोल को खड़ा करने के लिए ट्रैक्टर और रस्से लेकर खुद उतर गए।
बता दें कि यमुना नदी पार बसे तीन गांव की विद्युत आपूर्ति के लिए यमुना नदी के बीच से विद्युत लाइन जा रही हैं। तीन दिन पहले यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी के बीचों बीच लगे दो विद्युत पोल बह गए थे जिस कारण पिछले तीन दिनों से यमुना नदी पार बसे गांव सोंधेबास, गयाजुदीनपुर, भूड़ में विद्युत आपूर्ति बंद है जिस कारण ग्रामीणों के घरों में लगे इनवर्टर बैटरी भी जवाब दे गए हैं।
भीषण गर्मी के बीच तीनों गांव के ग्रामीणों ने यमुना नदी के पानी में उतरकर ट्रैक्टर और रस्से के द्वारा खुद ही गिरे विद्युत पोल को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।
ग्रामीण संगम चौधरी, नीरज सैनी, वतन, इंतजार, अनिल कुमार आदि ने बताया कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ता है। हर साल विद्युत लाइन पानी के तेज बहाव में बह जाती है और महीनों तक हमारे गांव को लाइट नसीब नहीं होती।
आज भी ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर यमुना नदी में गिरे विद्युत पोल को खड़ा करने में लगे रहे। देर शाम ग्रामीणों एक खंभा खड़ा कर दिया। विद्युत विभाग की टीम भी तार खींचने के लिए पहुंच गई। इस बारे में विद्युत विभाग के जेई प्रवीण बघेल ने बताया कि ग्रामीण यमुना नदी में गिरे विद्युत पोल को सीधा कर रहे हैं जानकारी मिली थी। उन्होंने लाइनमैन को मौके पर भेज दिया है।
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बता दें कि तीन साल पहले यमुना नदी में आई बाढ़ में यमुना नदी पार के गांव को विद्युत सप्लाई करने वाली पूरी विद्युत लाइन बह गई थी जिसे ठीक करते हुए 19 जुलाई 2023 को यमुना नदी के तेज बहाव में विद्युत विभाग के जेई प्रमोद कुमार बह गए थे।
काफी तलाश करने के बाद उनका शव एक सप्ताह बाद नकुड़ क्षेत्र के गांव टाबर के पास यमुना नदी से बरामद हुआ था।