संवाद सूत्र, पठेड़ (सहारनपुर)। पिछले तीन दिनों से यमुना नदी पार के तीन गांव में यमुना नदी के तेज बहाव में विद्युत पोल बह जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण अंधेरा छाया हुआ है।

परेशान ग्रामीण यमुना नदी में आल्हणपुर सोंधेबास घाट पर तेज बहाव के बीच विद्युत पोल को खड़ा करने के लिए ट्रैक्टर और रस्से लेकर खुद उतर गए।

बता दें कि यमुना नदी पार बसे तीन गांव की विद्युत आपूर्ति के लिए यमुना नदी के बीच से विद्युत लाइन जा रही हैं। तीन दिन पहले यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी के बीचों बीच लगे दो विद्युत पोल बह गए थे जिस कारण पिछले तीन दिनों से यमुना नदी पार बसे गांव सोंधेबास, गयाजुदीनपुर, भूड़ में विद्युत आपूर्ति बंद है जिस कारण ग्रामीणों के घरों में लगे इनवर्टर बैटरी भी जवाब दे गए हैं।

भीषण गर्मी के बीच तीनों गांव के ग्रामीणों ने यमुना नदी के पानी में उतरकर ट्रैक्टर और रस्से के द्वारा खुद ही गिरे विद्युत पोल को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण संगम चौधरी, नीरज सैनी, वतन, इंतजार, अनिल कुमार आदि ने बताया कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ता है। हर साल विद्युत लाइन पानी के तेज बहाव में बह जाती है और महीनों तक हमारे गांव को लाइट नसीब नहीं होती।

आज भी ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर यमुना नदी में गिरे विद्युत पोल को खड़ा करने में लगे रहे। देर शाम ग्रामीणों एक खंभा खड़ा कर दिया। विद्युत विभाग की टीम भी तार खींचने के लिए पहुंच गई। इस बारे में विद्युत विभाग के जेई प्रवीण बघेल ने बताया कि ग्रामीण यमुना नदी में गिरे विद्युत पोल को सीधा कर रहे हैं जानकारी मिली थी। उन्होंने लाइनमैन को मौके पर भेज दिया है।

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