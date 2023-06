Attack On Chandrashekhar Azad देवबंद से तेरहवीं की रस्म में शामिल होकर हाईवे से सहारनपुर लौट रहे आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की कार पर बुधवार को कुछ लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। चार राउंड की गई फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ के बाएं हिस्से को छूते हुए निकली।

सहारनपुर में हो रहा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का इलाज, कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी को सौपेंगे ज्ञापन

Your browser does not support the audio element.

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: देवबंद से तेरहवीं की रस्म में शामिल होकर हाईवे से सहारनपुर लौट रहे आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की कार पर बुधवार को कुछ लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। चार राउंड की गई फायरिंग में एक गोली चंद्रशेखर की पीठ के बाएं हिस्से को छूते हुए निकली। जिससे वह घायल हो गए, फिलहाल वह सहारनपुर में एसबीडी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर सौपेंगे ज्ञापन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एसबीडी अस्पताल से सुबह की तस्वीरें, जहां आज़ाद समाज पार्टी - कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र शेखर का इलाज चल रहा है। https://t.co/053IBsTr8o pic.twitter.com/5Hs5HXVkl5 June 29, 2023 चंद्रशेखर को सुरक्षा की मांग को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपेंगे। बता दें, बुधवार को चंद्रशेखर गांधी कालोनी निवासी अधिवक्ता अजय कुमार की माता की तेरहवीं की रस्म में शामिल होने आए थे। शाम करीब साढ़े पांच बजे वह कार से लौट रहे थे। उनके साथ कार में जिला पंचायत सदस्य कारी नौशाद और महक सिंह समेत कुछ पदाधिकारी भी थे। बदमाशों ने कार पर की थी फायरिंग जब उनकी कार सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाईवे पर फ्लाईओवर के नीचे यूनियन तिराहे से कुछ आगे पहुंची, तभी हरियाणा नंबर (एचआर 70डी 0278) की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक गोली कार का शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे चंद्रशेखर की कमर के हिस्से को छूते हुए सीट के पिछले हिस्से में जा घुसी। इस बीच हमलावर सहारनपुर की ओर फरार हो गए।

Edited By: Abhishek Pandey