5 रुपये की लागत में ₹20 का नकली सिक्का, केमिकल की फिनिशिंग व असली जैसा वजन; छोटे में कम मार्जिन तो ढालने लगे बड़ा सिक्का

दीपक प्रजापति, सहारनपुर। नकली सिक्के बनाने के खेल में आरोपितों ने मुनाफे का पूरा हिसाब-किताब लगा रखा था। छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों में लागत अधिक और मुनाफा कम होने के कारण उन्होंने 20 रुपये के सिक्के तैयार करना शुरू कर दिया। पूछताछ में मुख्य आरोपित उपकार लूथरा ने बताया कि दो और पांच रुपये के सिक्के तैयार करने में भी करीब पांच रुपये तक का खर्च आता था, जबकि 20 रुपये के सिक्के को तैयार करने में भी लगभग इतनी ही लागत आती थी। ऐसे में 20 रुपये के सिक्के में मुनाफा कई गुना अधिक होने के कारण आरोपितों का फोकस इसी पर बढ़ता चला गया।

आमतौर पर असली और नकली की पहचान हो सकती है क्योंकि दोनों के बीच कई बिंदुओं पर अंतर पकड़ा जा सकता है लेकिन सहारनपुर पुलिस द्वारा पकड़े गए नकली नोट बनाने वाले गिरोह ने पुलिस को भी हैरान ही कर दिया। शुरूआत में तो पुलिस को नकली सिक्के हुबहु असली जैसे दिखे। असली सिक्के पर जिस तरह अशोक का चिन्ह होता है। सत्यमेव जयते लिखा होने के साथ साथ रुपये का चिन्ह भी होता है।

पुलिस का मानना है कि असली और नकली के बीच इतना कम अंतर और ऐसी सफाई पहली कभी नहीं देखी। सिक्के की चमक, आकार, वजन, छूने पर एहसास सब कुछ असली जैसा ही था। बताया जा रहा है कि आरोपित उपकार लूथरा को सिक्के तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले मेटल से लेकर उसकी ढलाई, आकार और फिनिशिंग तक की जानकारी हो गई थी। यही वजह थी कि तैयार किए गए नकली सिक्के पहली नजर में असली जैसे दिखाई देते थे।