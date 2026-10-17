पत्नी को नहाते देखने और फब्तियां कसने का आरोप लगाकर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, सहारनपुर पुलिस ने आरोपित दबोचा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। थाना देवबंद क्षेत्र की वाल्मीकि बस्ती में शनिवार सुबह एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुमित (36) पुत्र सुनील के रूप में हुई है।

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल सुमित को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) देवबंद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आरोपित राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पूछताछ में आरोपित राहुल ने बताया कि सुमित उसकी पत्नी को अक्सर नहाते हुए देखता था। आरोपित ने यह भी आरोप लगाया कि सुमित उसकी पत्नी पर फब्तियां भी कसता था। इसी बात को लेकर उसके मन में नाराजगी थी। पुलिस इस विवाद को हत्या की वजह मानकर मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।

शनिवार सुबह वाल्मीकि बस्ती में सुमित पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर थाना देवबंद पुलिस के साथ उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। हमले में गंभीर रूप से घायल सुमित को तत्काल सीएचसी देवबंद पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।