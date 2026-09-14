जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली रोड स्थित चुनहेटी में विकसित की जा रही मां शाकम्भरी देवी आवासीय योजना नवीन सहारनपुर के दूसरे फेज के आवेदन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होंगे। इसके लिए एसडीए के अधिकारी प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं। जो लोग पहले फेज में आवेदन से वांछित रह गए थे।

उनके लिए दूसरे फेज में आवेदन करने का अवसर होगा। पहले फेज में 3373 आवेदनों में 513 लोगों को लाटरी सिस्टम के तहत प्लाट का आवंटन किया गया। इनमें से कुछ लोगों ने पूरी रकम जमा नहीं कराई है। इसके कारण दूसरे फेज के लिए आवेदन की प्रक्रिया में देरी हुई है।

दिल्ली रोड पर चुनहेटी गांव के पास विकसित की जा रही मां शाकम्भरी देवी आवासीय योजना sनवीन सहारनपुर नवीन आवासीय योजना 52.9751 हेक्टेयर में भूमि में विकसित की जा रही है। इस भूमि में लगभग 1436 आवासीय भूखंड प्रस्तावित है। 90 वर्ग मीटर से 288 वर्ग मीटर तक भूखंड है।

जिनकी कीमत लगभग 30 हजार से 35 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। इस परियोजना के फेज-1 में 513 प्लाट के लिए 3373 आवेदन एसडीए को प्राप्त हुए थे। इन प्लाटों का आवंटन लाटरी सिस्टम के अनुसार किया जा चुका है, लेकिन जिन लोगों को प्लाट आवंटन किए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक विभाग में रकम जमा नहीं कराई है।

एसडीए के अधिकारियों का कहना है कि इसी वजह से दूसरे फेज के आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में देरी हुई है। जिन लोगों को प्लाट आवंटन किए जा चुके हैं। पहले उनसे रकम जमा कराई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दूसरे फेज में प्लाट की खरीददारी के लिए आनलाइन आवेदन होंगे।