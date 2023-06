Saharanpur News: प्रेमिका से मिलने आया था पकड़े जाने पर किया हमला, जांच में सही नहीं निकला गाय चोरी का मामला

ग्राम तीतपाल तेलीपुरा निवासी ग्रामीण पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। बुधवार सुबह सरसावा पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम तीतपाल तेलीपुरा में किसान प्रमोद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या के प्रयास के आरोपी सय्यूम पुत्र अय्यूब निवासी कुंडा गादियान को चाकू के साथ पुलिस ने रायपुर रोड पर हाईवे से गिरफ्तार कर लिया।

जांच में मामला गाय चुराने का नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग का निकला।

सरसावा, जागरण संवाददाता: ग्राम तीतपाल तेलीपुरा निवासी ग्रामीण पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। बुधवार सुबह सरसावा पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम तीतपाल तेलीपुरा में किसान प्रमोद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या के प्रयास के आरोपी सय्यूम पुत्र अय्यूब निवासी कुंडा गादियान को चाकू के साथ पुलिस ने रायपुर रोड पर हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सय्यूम ने बताया कि वह सोमवार रात नशे की हालत में अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। गली में खड़े प्रमोद ने उसे देख लिया तो दोनों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। प्रमोद शोर मचाने लगा तो उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही थी पुलिस मंगलवार को ग्राम तीतपाल तेलीपुरा निवासी संजय ने समीप के गांव कुंडा के निवासी दो युवकों तथा दो अज्ञात के विरुद्ध गाय चुराने की कोशिश के दौरान उसके भाई पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, परंतु पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही थी। जांच में मामला गाय चुराने का नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग का निकला। इस संबंध में सरसावा थाने के प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह ने कहा कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। आरोपी ने इसका कबूलनामा भी किया है। पुलिस जांच में गाय चोरी जैसी घटना सत्य नहीं पाई गई। डीआइजी अजय कुमार साहनी ने भ्रामक सूचना देने के मामले में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

