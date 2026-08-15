संवाद सूत्र, बड़गांव (सहारनपुर)। ऑनलाइन भैंस खरीदने के बहाने ठग ने दो किसानों से लगभग 50 हजार रुपये दो किसानों से ठग लिए। एक पीड़ि‍त शिकायत लेकर थाना पंहुचा तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिये।

सहजी निवासी किसान अरविंद ने बताया कि वह फेसबुक पर डेयरी फार्म देख रहा था। रामसहाय नाम की डेरी पर उपलब्ध फोन नंबर पर काल कर एक भैंस की सौदेबाजी 65 हजार रपये में तय कर ली। उनके कथनानुसार राजस्थान से वाहन का किराया 6 हजार रुपये ऑनलाईन डाल दिये।

इसी बीच काॅलर का फोन आया कि शुक्रवार को आपकी भैंस पंहुच जायेगी। आप रास्ते का खर्च 17हजार 5 सौ रूपये ओर भेज दो। उन लोगों ने वाहन में भैंस चढाते वीडि‍याे दिखाई तो अरविंद ने यह पैसा भी स्केनर के जरिये भेज दिया। आज सुबह से अरविंद घास लिए बैठा भैंस आने का इंतजार कर रहा है।

उसने आज फोन किया तो ठग ने फोन रिसीव कर कहा कि अभी भी भैंस का इंतजार कर रहा है क्या ? अरविंद ने थाना पर साइबर सेल को शिकायत की। साइबर सेल प्रभारी बड़गांव अमित कुमार ने बताया कि अरविंद द्वारा भेजे पैसे को ठग ने किसी पेट्रोल पंप के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। उधर, सिरसली गांव में भी ऐसा ही एक मामला भैंस खरीदने को लेकर हुआ है। इससे भी ठगों ने 25 हजार रुपये ऑनलाइन ठग लिये गये बताये जा रहे हैं।