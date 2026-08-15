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फेसबुक पर डेयरी फाॅर्म द‍िखाकर दि‍या झांसा, ऑनलाइन भैंस खरीदने के बहाने कि‍सान से ठगी; साइबर सेल ने भी हाथ किए खड़े

By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:32 AM (IST)

Saharanpur News: सहारनपुर में ऑनलाइन भैंस खरीदने के झांसे में आकर दो किसानों से ठगी हुई। एक मामले में तो पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई में असमर्थता जताई।

प्रतीकात्‍मक फोटो

प्रतीकात्‍मक फोटो

HighLights

  1. लोगों ने वाहन में भैंस चढ़ाते हुए वीडियो भी दिखाया।

  2. पैसे को ठगों ने किसी पेट्रोल पंप के खाते में ट्रांसफर कि‍या 

संवाद सूत्र, बड़गांव (सहारनपुर)। ऑनलाइन भैंस खरीदने के बहाने ठग ने दो किसानों से लगभग 50 हजार रुपये दो किसानों से ठग लिए। एक पीड़ि‍त शिकायत लेकर थाना पंहुचा तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिये।

सहजी निवासी किसान अरविंद ने बताया कि वह फेसबुक पर डेयरी फार्म देख रहा था। रामसहाय नाम की डेरी पर उपलब्ध फोन नंबर पर काल कर एक भैंस की सौदेबाजी 65 हजार रपये में तय कर ली। उनके कथनानुसार राजस्थान से वाहन का किराया 6 हजार रुपये ऑनलाईन डाल दिये।

इसी बीच काॅलर का फोन आया कि शुक्रवार को आपकी भैंस पंहुच जायेगी। आप रास्ते का खर्च 17हजार 5 सौ रूपये ओर भेज दो। उन लोगों ने वाहन में भैंस चढाते वीडि‍याे दिखाई तो अरविंद ने यह पैसा भी स्केनर के जरिये भेज दिया। आज सुबह से अरविंद घास लिए बैठा भैंस आने का इंतजार कर रहा है।

उसने आज फोन किया तो ठग ने फोन रिसीव कर कहा कि अभी भी भैंस का इंतजार कर रहा है क्या ? अरविंद ने थाना पर साइबर सेल को शिकायत की।

साइबर सेल प्रभारी बड़गांव अमित कुमार ने बताया कि अरविंद द्वारा भेजे पैसे को ठग ने किसी पेट्रोल पंप के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। उधर, सिरसली गांव में भी ऐसा ही एक मामला भैंस खरीदने को लेकर हुआ है। इससे भी ठगों ने 25 हजार रुपये ऑनलाइन ठग लिये गये बताये जा रहे हैं।

पुलिस ने चोर को पकड़ा

गंगोह : पुलिस ने चोरी की घटना का राजफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है।

कुछ दिन पूर्व हारून पुत्र जफरू निवासी ग्राम कोटडा ने उनके घर मे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को तलाश शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक इंद्रेश कुमार के नेतृत्व मे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त भारत निवासी नली पार थाना कुंजपुरा करनाल हरियाणा को ग्राम बाढ़ी माजरा के आगे पडने वाले अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया मोबाइल फोन व एक कट्टा अनाज (24 किग्रा) बरामद हुआ है। 