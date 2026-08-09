यूं दुनिया से विदा हो गया बेसहारा पशु-पक्षियों का पालनहार, जनपद में शोक की लहर... लोग बोले-अपूर्णीय क्षति

जागरण संवाददाता सहारनपुर। सहारनपुर के सच्चे समाजसेवी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, साहित्य और समाज के प्रति समर्पित सुनील जैन राना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। राना बेसहारा, लावारिस व आवारा पशु पक्षियों के पालनहार माने जाते थे।

सुनील जैन राना काफी समय से कैंसर की भयंकर बीमारी से जूझ रहे थे, गत देर रात उनका दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। राना के निधन से जिले में शोक की लहर है तथा लोग इसे अपूर्णीय क्षति करार दे रहे है। राना मसाला उद्योग के स्वामी सुनील जैन राना का जीवन बेहद सादगी भरा था। लावारिस व आवारा पशु पक्षियों के उपचार के लिए उन्होंने दया सिंधु जीव रक्षा केंद्र का संचालन किया हुआ था जहां हजारों की संख्या में पशु पक्षियों का उपचार करने के साथ ही उनके रहने खाने दवा आदि की व्यवस्था करते थे।

राना संस्था के साथ वर्ष में दो बार पशु पक्षी पखवाड़ा चलाते थे, इस दौरान सड़कों पर आवारा कुत्तो, बेल्ट लगाने से घायल घोड़ों आदि का उपचार करते थे। वह जैन समाज के बच्चों को धर्म के बारे में जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभाते थे। राना के निधन पर जैन समाज में भी शोक का माहौल है। राना अनेक साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय थे तथा साहित्यिक विभावरी के संरक्षक मंडल के सदस्य थे।