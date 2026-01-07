सहारनपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर खूनी संघर्ष, छतों से बरसाए गए ईंट-पत्थर; इलाके में तनाव
सहारनपुर के नोजली दनियालपुर गांव की हाजरा मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। दो पक्षों के बीच ईंट-पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक महिला सहि
संवाद सूत्र, जागरण, सहारनपुर। नागल थाना क्षेत्र के गांव नोजली दनियालपुर में स्थित हाजरा मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते ईंट-पत्थरबाजी में बदल गया। जिससे गांव में खलबली मच गई।
इस दौरान महिला समेत दो लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
नोजली दनियालपुर निवासी गुलजार और यूनुस ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उनके गांव में हाजरा मस्जिद में सभी लोग वर्षों से मिल-जुलकर नमाज अदा करते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक पक्ष उन्हें नमाज पढ़ने से रोक रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई।
आरोप है कि दूसरे पक्ष के कुछ लोग मस्जिद की छत पर चढ़ गए और वहां से ईंट-पत्थर फेंकने लगे। जिसमें अमरीशा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के इकराम ने आरोप लगाया कि गांव का एक पक्ष मस्जिद की देखरेख और जिम्मेदारी को लेकर दबाव बना रहा था।
उनका कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। जिसमें वह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजकुमार चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए भीड़ को तितर-बितर कराया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है।
दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है।
अभितेश सिंह, सीओ देवबंद
