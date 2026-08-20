सहारनपुर: किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित को गले में जूतों की माला डालकर गांव में घुमाया
Saharanpur News: सहारनपुर के बिहारीगढ़ में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को ग्रामीणों ने जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया और पीटा। जिसका वीडियो वायरल हुआ।
HighLights
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया।
पीड़ित की तहरीर पर एक बाल अपचारी सहित पांच लोगों को किया गया नामजद।
संवाद सूत्र, बिहारीगढ़ (सहारनपुर)। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के बाद ग्रामीणों ने एक व्यक्ति के गले में जूतों की माला डालकर गांव में घूमाया गया। वहीं उसके साथ मारपीट भी की गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पुलिस ने मामले पर संज्ञान में लेते हुए पीड़ित की तहरीर पर एक बाल अपचारी सहित पांच लोगों को नामजद करते किया।
मुकदमा दर्ज पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू करते हुए एक बाल अपचारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद बाल अपचारी को किशोर गृह व आरोपित को जेल भेजा गया।
थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर किशोरी की मां ने थाने पर शिकायत की थी। इसी बीच कुछ लोग समसपुर निवासी जयपाल को गांव रहीमपुर से उठाकर गांव में ले आए। इसके बाद उसके गले में जूते की माला डालकर गांव में घूमाया गया। वहीं उसके साथ मारपीट भी की गई। इसके साथ ही गले में रस्सी भी बांधी गई।
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वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और पीड़ित की तहरीर पर एक बाल अपचारी सहित अंकुल, सावन, बादल, सागर, रोहित समेत कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
बुधवार को पुलिस ने एक बालचारी सहित सागर व बादल को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। थाना प्रभारी सतेंद्र नागर ने बताया कि पुलिस ने वीडियो के सामने आने के बाद तुंरत ही कार्रवाई शुरू कर दी थी
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