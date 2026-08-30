चीनी के दामों में आया उछाल, सहारनपुर की मिलों ने बाजार में उतारा 91 हजार कुंतल का स्टाक

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। चीनी के दामों में आए उछाल के बीच जनपद की चीनी मिलों ने बाजार में आपूर्ति बढ़ा दी है। जनपद की चीनी मिलों ने सात दिन में 91 हजार कुंतल से ज्यादा चीनी बाजार में उतारी है।

वहीं, चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सहायक चीनी आयुक्त मनीष कुमार पटेल की अगुवाई में टीम छापेमारी करने के साथ ही चीनी मिलों के स्टाक की भी जांच कर रही है। इसके चलते जनपद में चीनी के दाम तेजी से गिरते दिखाई दे रहे हैं। जिला गन्ना अधिकारी ने चीनी के दामों में और गिरावट होने की उम्मीद जताई है।

जनपद में बीते पेराई सत्र में सात चीनी मिलें संचालित हुई थी। सातों चीनी ने बीते पेराई सत्र में कुल 37.14 लाख कुंतल चीनी का उत्पादन किया था। बीते पांच वर्षों में यह सबसे कम रहा। अगस्त माह के बीच में ही एकाएक चीनी के दामों में तेजी से उछाल आना शुरू हो गया था। थोक बाजार में चीनी के रेट 6400 रुपये के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए थे।

स्टाक की जमाखोरी की आशंका के चलते शासन ने कड़ी चेतावनी के बाद गन्ना विभाग ने चीनी मिलों से लेकर चीनी के बड़े कारोबारियों तक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। सहायक चीनी आयुक्त मनीष कुमार पटेल ने बताया कि गन्ना विभाग के अधिकारी हर रोज चीनी मिलों के स्टाक की जांच कर रहे हैं ताकि बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और बढ़ते दामों को नियंत्रित किया जा सके।

वहीं जमाखोरी रोकने के लिए थोक कारोबारियों के स्टाक की भी निगरानी की जा रही है। बीते सात दिनों में चीनी मिलों ने 91,517 कुंतल चीनी बाजार में उतारी है। 22 अगस्त को सबसे ज्यादा 28565 कुंतल और 23 अगस्त को 21160 कुंतल चीनी थोक कारोबारियों ने खरीदी। इसमें सबसे ज्यादा 59440 कुंतल चीनी अकेले नानौता चीनी मिल ने बेची है। वहीं मात्र 720 कुंतल की बिक्री के साथ सरसावा चीनी मिल सबसे पीछे रहा।

मोरगंज बाजार स्थित अमर कांप्लेक्स में चीनी के थोक कारोबारी सचिन सिंघल ने बताया कि बीती 20-21 अगस्त को थोक बाजार में चीनी के दाम 6400 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंच गए थे। हालांकि अब चीनी की कीमतें घट रही हैं और पिछले पांच दिनों में करीब 700 रुपये प्रति कुंतल तक की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल फुटकर में भी चीनी 60 रुपये प्रतिकिलो तक आ गई है।

बीते सात दिनों में चीनी बिक्री और मिलों के पास स्टाक (कुंतल में)