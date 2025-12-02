सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, युवक की हत्या कर शव झोपड़ी में जलाया
सहारनपुर में एक युवक की हत्या कर उसके शव को झोपड़ी में जलाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव पाजराणा में खेत में ट्यूबवेल पर युवक की हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया गया है। मृतक के भाई ने गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कराने की मांग की गई है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के दानिश पुत्र ताहिर ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि उसका 30 वर्षीय भाई तारिक पुत्र ताहिर रविवार की रात खेत में ट्यूबवेल पर झोपड़ी में था। आरोप है कि गांव के ही नवाब पुत्र सुबेदीन इरादतन उसकी हत्या कर दी और झोपड़ी में ही जला दिया।
जिसकी सूचना उसे पास के खेत में सिंचाई कर रहे नवाब पुत्र आबिद ने दी। जिस पर उनके स्वजन तथा ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक तारिक झोपड़ी सहित पूरी तरह जल चुका था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दानिश ने तहरीर में आरोपित नवाब पुत्र सुबेदीन को गिरफ्तार कर घटना के राजफाश की मांग की है।
इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
यह भी पढ़ें- 'मुझे जान का खतरा'... ससुराल से दीपांशी ने भेजा आखिरी मैसेज, परिवार पहुंचा तो फांसी पर लटकी मिली बिटिया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।