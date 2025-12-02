सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, युवक की हत्या कर शव झोपड़ी में जलाया

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बेहट कोतवाली क्षेत्र के गांव पाजराणा में खेत में ट्यूबवेल पर युवक की हत्या कर शव जलाने का आरोप लगाया गया है। मृतक के भाई ने गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कराने की मांग की गई है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के दानिश पुत्र ताहिर ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि उसका 30 वर्षीय भाई तारिक पुत्र ताहिर रविवार की रात खेत में ट्यूबवेल पर झोपड़ी में था। आरोप है कि गांव के ही नवाब पुत्र सुबेदीन इरादतन उसकी हत्या कर दी और झोपड़ी में ही जला दिया।