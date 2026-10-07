सहारनपुर में श्रम विभाग का संविदाकर्मी सहायक लेखाकार रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एंट्री करप्शन की टीम ने श्रम विभाग में संविदाकर्मी के रूप में तैनात सहायक लेखाकार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं जिस संप्रति श्रम प्रवर्तन अधिकारी के कहने पर आरोपित ने रिश्वत मांगी थी, एंटी करप्शन की टीम उसकी भी तलाश में जुटी है।

यह है पूरा मामला एंटी करप्शन थाना प्रभारी कुशलवीर सिंह ने बताया कि देवबंद के गांव जटौल निवासी जयकुमार ने मामले की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री निष्ठा से मातृत्व शिशु व बालिका मदद योजना की अनुदान राशि दिलाने के नाम पर पैसे मांगे गए।

श्रम विभाग में संविदाकर्मी सहायक लेखाकार के रूप में तैनात अभिषेक मित्तल निवासी विनय विहार ने उससे पैसे मांगे। आरोपित का कहना है कि उसने श्रम प्रवर्तन अधिकारी ओम प्रकाश के कहने पर रिश्वत मांगी। टीम ने उप श्रमायुक्त के कार्यालय के अंदर से दोपहर साढ़े तीन बजे अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया।

साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपितों के खिलाफ थाना सदर बाजार में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एंट्री करप्शन थाना प्रभारी कुशलवीर सिंह ने बताया कि दूसरे आरोपित ओमप्रकाश गौतम की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं।