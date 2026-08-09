नोटों से सजी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, देखते ही सुरक्षा में दौड़ी सहारनपुर पुलिस

जागरण संवाददाता, गागलहेड़ी। जिले में इन दिनों एक कावड़ यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। शिव भक्तों ने नोटों से सजी कावड़ लेकर पहुंचे, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है।

कांवड़ को नोट से सजाकर ले जाने वाले जगाधरी निवासी मोनू और जगदीप की दो लाख सत्तर हजार और पचास हजार के नोट लगी अनूठी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही।

शनिवार दोपहर बाद हलवाई का काम करने वाले जगाधरी निवासी मोनू व जगदीप नोट लगी कांवड़ लेकर कस्बे में पहुंचे तो पहले तो किसी को नोट लगी कांवड़ जानकारी ही नही हुई। जैसे ही लोगों को पता चला तो कांवड़ देखने वालों की भीड़ लग गयी।