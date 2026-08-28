पशुपालकों को बड़ी राहत: केवल 15% प्रीमियम पर मिलेगा पशु बीमा, 85% खर्च उठाएगी सरकार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पशुधन को आर्थिक सुरक्षा कवच देने के लिए जिले में पशु बीमा अभियान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत संचालित जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना में पशुपालकों को बड़ी राहत दी गई है।

बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी, जबकि पशुपालक को केवल 15 प्रतिशत राशि देनी होगी। जिले में 20 अगस्त से बीमाकरण शुरू हो चुका है और सितंबर तक एक लाख 20 हजार पशुओं को बीमा सुरक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पशुपालकों के लिए पशु केवल आय का साधन नहीं, बल्कि परिवार की अर्थव्यवस्था का अहम आधार हैं। बीमारी, दुर्घटना या अन्य कारणों से पशु की अचानक मौत होने पर पशुपालक को बड़ी आर्थिक चोट झेलनी पड़ती है। ऐसे में सरकार की यह बीमा योजना पशुधन की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजना के तहत बीमा प्रीमियम में केंद्र सरकार 51 प्रतिशत और राज्य सरकार 34 प्रतिशत का योगदान करेंगी।

यानी कुल प्रीमियम का 85 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। पशुपालक को केवल 15 प्रतिशत अंश देना होगा। कम प्रीमियम में पशुओं को बीमा सुरक्षा मिलने से छोटे और सीमांत पशुपालकों के लिए यह योजना खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकती है।

स्वदेशी पशुओं के बीमाकरण को दी जाएगी प्राथमिकता योजना में स्वदेशी पशुओं के बीमाकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। बीमा कराने के लिए पशुओं की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टैगिंग और टीकाकरण अनिवार्य रहेगा। इससे पशुओं की पहचान सुनिश्चित करने के साथ बीमा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी।

बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृत दावा राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे पशु की मौत के बाद पशुपालक को तत्काल आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी।