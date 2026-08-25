वीबी-जी राम जी योजना: सहारनपुर के गांवों में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, योजना के लिए जारी हुए 10.70 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गांवों में विकास कार्यों को गति देने और ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों से जुड़े भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए शासन ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत जिले को करीब 10 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट जारी किया है। यह धनराशि जिले के सभी 11 विकासखंडों के लिए तीन अलग-अलग मदों में जारी की गई है। बजट मिलने के बाद ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों के लंबित भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। इससे गांवों में चल रहे विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलने की संभावना है।

गांवों में विकास कार्यों और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली वीबी-जी राम जी योजना के लिए शासन ने जिले को बड़ी धनराशि जारी की है। जिले के 11 विकासखंडों के लिए तीन मदों में करीब 10 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। बजट जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों से जुड़े लंबित भुगतान को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से भुगतान और तकनीकी प्रक्रिया में फंसे कार्यों को अब गति मिलने की उम्मीद है।

वीबी-जी राम जी योजना के लागू होने के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों और मजदूरी से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए तकनीकी अड़चनें सामने आई थीं। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी किए जाने के बाद संबंधित पोर्टल पर जरूरी अपडेटेशन और तकनीकी बदलाव किए जा रहे थे। इस प्रक्रिया के चलते कई कार्यों की स्वीकृति, अभिलेखों के अपडेटेशन और भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। कई ग्राम पंचायतों में कार्य होने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। बजट जारी होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने वाले श्रमिकों और अन्य संबंधित पक्षों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

भुगतान प्रक्रिया में तेजी आने से पंचायतों में नए कार्य शुरू कराने और पहले से चल रहे कार्यों को निर्धारित समय में पूरा कराने में मदद मिलेगी। जिला पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों में आनलाइन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। कार्यों की स्वीकृति से लेकर मजदूरी और सामग्री से जुड़े भुगतान तक की प्रक्रिया निर्धारित प्रणाली के माध्यम से पूरी की जाती है। ऐसे में तकनीकी बदलाव के दौरान आई दिक्कतों का असर सीधे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर पड़ा। बजट जारी होने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी, तालाब, जल संरक्षण, भूमि विकास और अन्य अनुमन्य कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

लंबित भुगतान का निस्तारण होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर बनी अड़चन भी कम होगी। साथ ही जिन कार्यों पर भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आगे की कार्रवाई प्रभावित हो रही थी, उन्हें भी गति मिल सकेगी। विभाग की ओर से बजट के उपयोग और भुगतान प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। ग्राम पंचायतों से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासन से जारी धनराशि का निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपयोग हो।