घर में सो रहे पिता-पुत्री के कमरे के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर युवकों ने लगाई आग, दोनों झुलसे
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के दूधगढ़ गांव में एक दुखद घटना घटी। दो युवकों ने घर में सो रहे पिता और पुत्री के कमरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पठेड़ क्षेत्र के गांव दूधगढ़ में घर के अंदर सो रहे पिता-पुत्री के कमरे के दरवाजे पर गांव के दो युवकों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें पिता और पुत्री दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को स्वजन मेडिकल कालेज पिलखनी लेकर आए, जहां पर युवती की हालत गंभीर बनी हुई है।
गांव दूधगढ़ निवासी कादिर पुत्र समा मोहम्मद ने थाना चिलकाना में तहरीर देकर बताया कि वह और उसका भाई लुधियाना में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में उसके पिता समा मोहम्मद व बहन दिलकश घर पर अकेले रहते हैं।
रात लगभग दो बजे गांव के ही दो युवक उसके घर पहुंचे तथा दरवाजा खटखटाकर पिता तथा बहन को बाहर निकलकर बात करने के लिए कहने लगे।
जब वह घर से बाहर नहीं निकले तो दोनों आरोपियों ने मकान के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग कमरे के अंदर तक फैल गई पहले से ही कमरे में मौजूद उसके पिता समा मोहम्मद व उसकी बहन कमरे में लगी आग के कारण चिल्लाने लगे।
उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन जब तक दोनों गंभीर रूप से झुलस गए।
ग्रामीणों ने उसके पिता तथा बहन को राजकीय मेडिकल कालेज पिलखनी में भर्ती कराया, जहां उसकी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है।
ग्रामीणों ने फोन पर उन्हें घटना की सूचना दी तो वह सीधे मेडिकल कालेज पहुंचे। पीड़ित ने थाना चिलकाना पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
थाना चिलकाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। घटना के 12 घंटे बाद तहरीर दी गई है। इसकी जांच की जा रही है।
