घर में सो रहे पिता-पुत्री के कमरे के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर युवकों ने लगाई आग, दोनों झुलसे

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पठेड़ क्षेत्र के गांव दूधगढ़ में घर के अंदर सो रहे पिता-पुत्री के कमरे के दरवाजे पर गांव के दो युवकों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें पिता और पुत्री दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को स्वजन मेडिकल कालेज पिलखनी लेकर आए, जहां पर युवती की हालत गंभीर बनी हुई है।

गांव दूधगढ़ निवासी कादिर पुत्र समा मोहम्मद ने थाना चिलकाना में तहरीर देकर बताया कि वह और उसका भाई लुधियाना में रहकर मजदूरी करते हैं। गांव में उसके पिता समा मोहम्मद व बहन दिलकश घर पर अकेले रहते हैं। रात लगभग दो बजे गांव के ही दो युवक उसके घर पहुंचे तथा दरवाजा खटखटाकर पिता तथा बहन को बाहर निकलकर बात करने के लिए कहने लगे। जब वह घर से बाहर नहीं निकले तो दोनों आरोपियों ने मकान के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग कमरे के अंदर तक फैल गई पहले से ही कमरे में मौजूद उसके पिता समा मोहम्मद व उसकी बहन कमरे में लगी आग के कारण चिल्लाने लगे।