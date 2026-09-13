औद्योगिक गलियारे के लिए किसी कीमत पर जमीन नहीं देंगे सहारनपुर के किसान, 17 गांवों की पंचायत में लिया गया बड़ा फैसला

संवाद सूत्र, बड़गांव (सहारनपुर)। औद्योगिक गलियारे के लिए किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीनें नहीं देंगे। सिरसली गांव में 17 गांवों के समिति सदस्यों की पंचायत में निर्णय लिया गया। निर्णय हुआ कि हर गांव से प्रधान द्वारा गांव सभा का प्रस्ताव कर औद्योगिक मंत्री को सौंपा जाएगा। यदि नहीं काम बना तो प्रशासन के सामने अपनी परेशानी रखी जाएगी।

दिल्ली-यमुनोत्री व दिल्ली-देहरादून कारिडोर के बीच प्रशासन द्वारा औद्योगिक कारिडोर निर्माण प्रस्तावित है। इसमें तहसील रामपुर मनिहारान के कभी 17 गांव तो कभी 6 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने की चर्चा हैं। रविवार को क्षेत्र के दल्हेड़ी, सिरसली कलां, सिरसली खुर्द, मियानगी, पहांसु, हलगोआ, चकवाली सहित 17 गांवों के लगभग तीन सौ ग्रामीणों की पंचायत सिरसली खुर्द में आयोजित की गई।

अध्यक्षता कर रहे चौधरी ऋषिपाल सिंह पहासू व संचालन कर रहे विनोद राणा दल्हेड़ी ने कहा कि किसान कितना भी नुकसान में रहे, पर परिवार का पेट कृषि के ही सहारे पाल रहा है। जमीन चली जाने के बाद सैकड़ों किसान बेघर हो जाएंगे। किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। किसान कृषि के अलावा दूसरे काम नहीं कर सकता। कहा कि इन सभी गांवों की जमीन उपजाऊ है। यह क्षेत्र धान व गन्ने सहित सब्जी की पैदावार का अग्रणी रहा है।