यूपीसीडा के प्रस्ताव का विरोध, किसान बोले-किसी कीमत पर औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन नहीं देंगे

संवाद सूत्र, बड़गांव (सहारनपुर)। औद्योगिक गलियारे के लिए किसान अपनी जमीनें नहीं देंगे। सिरसली कलां गांव में हुई पंचायत में अधिग्रहण का विरोध करते हुए यह निर्णय लिया गया। यूपीसीडा द्वारा पहले 17 गांवों में औद्योगिक गलियारे के निर्माण को जमीन अधिग्रहण की जुबानी के बाद किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया गया था। पांच दिन पहले ही अंबेहटा चांद गांव में कुछ किसानों ने गलियारे का समर्थन करते हुए पंचायत की थी। यहां किसान औद्योगिक गलियारे को जमीन देने की बात कहते हुए दो फाड़ होते दिखाई दिए थे।

यूपीसीडा द्वारा अब रामपुर तहसील के छह गांव सिरसली कलां, सिरसली खुर्द, नैनपुर नगला, चकवाली, गाडेवाला व शिवदास पुर में औद्योगिक गलियारे के लिए लगभग 700 एकड़ जमीन अधिग्रहीत किये जाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। रविवार को प्रभावित छह गांवों के किसानों ने सिरसली कलां गांव स्थित एक बैंक्वेट हाल में पंचायत कर इस प्रस्ताव का विरोध किया।