एक करोड़ की स्मैक लेकर घूम रहा था तस्कर... गिरफ्तार, पुलिस तलाश रही ड्रग नेटवर्क

संवाद सूत्र, बेहट (सहारनपुर)। मिर्जापुर थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गांव आलमपुर में चेकिंग के दौरान 492 ग्राम स्मैक के साथ शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। पकड़े पकड़े गए आरोपित के खिलाफ पहले से गैंगस्टर के साथ ही नशे के सामान की तस्करी के मुकदमे दर्ज है।

मिर्जापुर पुलिस व एसओजी की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गांव आलमपुर के पास चेकिंग शुरू की तो इसी बीच आए एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ के बाद तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से काफी मात्रा में स्मैक तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटा व मोबाइल फोन बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम मेहताब पुत्र अब्दुल रहीम, निवासी गांव दुमझेड़ा, थाना चिलकाना बताया। उसके कब्जे से 492 ग्राम स्मैक बरामद हुई।