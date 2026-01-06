Language
    19.22 करोड़ की लागत से फोरलेन होगा सहारनपुर का डीएम आवास रोड, जाम की समस्या से मिलेगी निजात

    By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:00 PM (IST)

    सहारनपुर में डीएम आवास रोड को फोरलेन किया जाएगा और एसबीडी जिला चिकित्सालय के पास की सड़क का चौड़ीकरण होगा। इस परियोजना के लिए शासन से 19.22 करोड़ रुपय ...और पढ़ें

    डीएम आवास रोड।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। डीएम आवास रोड निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज तक के मार्ग को फोरलेन किया जाएगा, इसके साथ ही एसबीडी जिला चिकित्सालय की सीमा से लगी सड़क का भी चौड़ीकरण होगा। शासन से 19.22 से अधिक बजट की स्वीकृति मिली है।

    विद्युत पोल व लाइनें शिफ्टिंग पूरा होने के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। फोरलेन का काम पूरा होने पर महानगर से टपरी मार्ग तक आवागमन सुचारू हो सकेगा।

    लोक निर्माण विभाग द्वारा महानगर में चौधरी चरण सिंह चौक से एसबीडी जिला चिकित्सालय के निकट से सड़क को फोरलेन को स्वीकृति मिली है। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई सात से 10 मीटर तक है। 1100 मीटर सड़क को 14 मीटर तक बढ़ाकर फोरलेन किया जाएगा।

    यह सड़क टपरी-नागल मार्ग का ही हिस्सा है। पेपर मिल फाटक पर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद मार्ग पर मेरठ-मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से आने वाला यातायात शेखपुरा कदीम होते हुए महानगर में प्रवेश करता है जिससे महानगर में जाम की स्थिति पैदा हो रही है।

    रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आरओबी का काम प्रगति पर है जिसके जून 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। आरओबी के पूरा होने पर मार्ग का पूरा यातायात प्रस्तावित मार्ग से आसानी से निकल सकेगा।

    चिकित्सालय के निकट की चौड़ी होगी सड़क

    एसबीडी जिला चिकित्सालय के पीछे की ओर स्थित 800 मीटर सड़क को सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। यह सड़क लिंक मार्ग से अटैच होकर देहरादून रोड पर जनकपुरी चौक को जोड़ती है। आरओबी का निर्माण पूरा होने पर महानगर से चौधरी चरण सिंह चौक की ओर तथा चिकित्सालय के निकट वाली सड़क पर यातायात निर्बाध रूप से हो सकेगा।

    दोनों सड़कों पर 19.22 करोड़ की लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग सिविल कार्य पर नौ करोड़ तथा 10 करोड़ की राशि बिजली के पोल-ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग, नगर निगम के नलकूप एवं वन विभाग आदि के कार्यों पर खर्च होगी।

    वाहनों का आवागमन होगा सुचारू

    पेपर मिल रोड पर वाहनों के जाम से मुक्ति मिलने के साथ ही नए फोरलेन बनने पर महानगर से टपरी-नागल की ओर आने-जाने वाले 20 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन सुचारू हो सकेगा। आरओबी जून-2026 तक बनने की संभावना है।

    डीएम आवास रोड को फोरलेन और चिकित्सालय के निकट की सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। निर्माण शुरू होने के बाद तीन महीने के भीतर काम पूरा करा लिया जाएगा।

                                                              धर्मेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग