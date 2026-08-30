सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून हाईवे हुआ बंद... भूस्खलन, मलबा व पेड़ सड़क पर गिरने से बाधित हुआ आवागमन

संवाद सूत्र, बिहारीगढ़ (सहारनपुर)। पुराने दिल्ली-देहरादून मार्ग पर लोहे के पुल के पास तेज बरसात के चलते भारी भूस्खलन होने के कारण पहाड़ियों से मलबे में पेड़ सड़क पर आने के कारण आवागमन बंद हो गया। रविवार देर शाम तक जगातार बरसात होने के कारण मार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो सका था। उधर, शिवालिक की पहाड़ियों पर लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।

रविवार की सुबह मोहंड से होकर गुजरने वाले करीब 18 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून मार्ग पर डाट मंदिर से पूर्व लोहे के पुल के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिसके चलते सड़क पर भारी मात्रा में मलबा व पेड़ आ जाने के कारण उक्त मार्ग पर स्थानीय लोगों के वाहनों का आगमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है। ऐसे में सोढ़ी नगर मोहंड व वन गुर्जरों को देहरादून जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।