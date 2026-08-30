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सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून हाईवे हुआ बंद... भूस्खलन, मलबा व पेड़ सड़क पर गिरने से बाधित हुआ आवागमन

By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:06 PM (IST)

तेज बरसात के कारण सहारनपुर में पुराने दिल्ली-देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। इससे सड़क पर मलबा और पेड़ ...और पढ़ें

दिल्ली-देहरादून मार्ग पर भारी बरसात के चलते पहाड़ी से मलबा व पेड़ आने से बंद हुआ मार्ग। जागरण

दिल्ली-देहरादून मार्ग पर भारी बरसात के चलते पहाड़ी से मलबा व पेड़ आने से बंद हुआ मार्ग। जागरण 

HighLights

  1. सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हुआ।

  2. तेज बरसात से पहाड़ियों से मलबा और पेड़ आदि आ गिरे।

  3. आवागमन बाधित होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई।

संवाद सूत्र, बिहारीगढ़ (सहारनपुर)। पुराने दिल्ली-देहरादून मार्ग पर लोहे के पुल के पास तेज बरसात के चलते भारी भूस्खलन होने के कारण पहाड़ियों से मलबे में पेड़ सड़क पर आने के कारण आवागमन बंद हो गया। रविवार देर शाम तक जगातार बरसात होने के कारण मार्ग से मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो सका था। उधर, शिवालिक की पहाड़ियों पर लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिल रहा है।

रविवार की सुबह मोहंड से होकर गुजरने वाले करीब 18 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून मार्ग पर डाट मंदिर से पूर्व लोहे के पुल के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया, जिसके चलते सड़क पर भारी मात्रा में मलबा व पेड़ आ जाने के कारण उक्त मार्ग पर स्थानीय लोगों के वाहनों का आगमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है। ऐसे में सोढ़ी नगर मोहंड व वन गुर्जरों को देहरादून जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यहां के लोगों को गणेशपुर से होकर दिल्ली देहरादून इकोनामिक कारिडोर से देहरादून जाना पड़ा, जिसके चलते यहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में मोहंड चौकी के अंकित सिंह ने बताया कि बरसात होने के कारण अभी तक मलबा हटाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है बरसात रुकने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा।