सहारनपुर के आयान अकरम का भारतीय अंडर-19 टीम में हुआ सेलेक्शन, अब आस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को देंगे चुनौती

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गांव मानकमऊ से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले युवा आलराउंडर आयान अकरम ने प्रतिभा और मेहनत के बल पर क्रिकेट में नाम रोशन किया है। अच्छे प्रदर्शन की बदौलत उनका चयन आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली शृंखला के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में हुआ है।

आयान ने हाल ही में घरेलू शृंखला में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए 37 विकेट चटकाए। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन परविंदर सिंह ने बताया कि आयान ने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने पांच मैचों में एक शतक के साथ 300 से अधिक रन भी बनाए।