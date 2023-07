दोनों युवक दारुल उलूम वक्फ के निकट किराए का कमरा लेकर रह रहे थे और टोपी बेचते थे। कोतवाली प्रभारी एचएन सिंह ने बताया कि यह दोनों बांग्लादेश के जिला दिनारपुर के गांव बागो निवासी हबीबउल्लाह उर्फ मिस्बाह और अहमदुल्ला उर्फ अब्दुल निवासी चारा खलील थाना जीआ पिरोजपुर हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

Saharanpur : एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी पकड़े, जेल भेजा

