सहारनपुर से नजर आईं शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियां, बरसात ने धोया प्रदूषण का दाग; AQI 265 से घटकर हुआ 75 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। लगातार 24 घंटे तक हुई बारिश ने जहां मौसम का मिजाज बदल दिया, वहीं वातावरण में घुला प्रदूषण भी काफी हद तक धुल गया।

बारिश के बाद शुक्रवार को सहारनपुर की हवा पहले के मुकाबले काफी स्वच्छ नजर आई। इसका असर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर भी दिखाई दिया। दो दिन पहले तक जहां एक्यूआई 265 के स्तर पर पहुंच गया था, वहीं शुक्रवार को यह गिरकर महज 75 पर आ गया। हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने और आसमान साफ होने के बाद सहारनपुर से शिवालिक पर्वत श्रृंखला का खूबसूरत नजारा भी दिखाई दिया।

बारिश के बाद वातावरण में छाई धुंध और धूल के कण काफी हद तक साफ हो गए। आसमान खुलने के साथ ही दूर तक दृश्यता बेहतर हो गई। जिले से शिवालिक की पहाड़ियों का स्पष्ट दिखाई देना मौसम में आए इस बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण बना। आमतौर पर धूल, धुएं और प्रदूषण की परत के कारण ओझल रहने वाली पर्वत श्रृंखला शुक्रवार को साफ आसमान के बीच आकर्षण का केंद्र रही।

पिछले कुछ दिनों से सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रभावित थी। वाहनों से निकलने वाला धुआं, धूल और अन्य प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा होने के कारण एक्यूआई बढ़कर 265 तक पहुंच गया था। ऐसे में 24 घंटे तक हुई वर्षा ने वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के कणों को नीचे बैठाने में अहम भूमिका निभाई। नतीजतन हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया और शुक्रवार को एक्यूआई 75 पर पहुंच गया।