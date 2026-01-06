Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सहारनपुर में AI के जरिए करीब 7.21 लाख गाटों का होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे, युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोलेगा कृषि विभाग

    By Praveen Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:56 PM (IST)

    सहारनपुर में रबी फसलों के डिजिटल क्रॉप सर्वे में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जा रहा है। 7 से 15 फरवरी तक 7.21 लाख गाटों का सर्व ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रबी फसलों के डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए एक नई पहल शुरू हो रही है, जिसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआ्रई) का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जिले में 7 लाख 21 हजार 835 गाटों का सर्वे किया जाएगा।

    यह कदम सर्वे में पारदर्शिता लाने और किसानों की फसल का सही विवरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 7 से 15 फरवरी तक डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 650 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सर्वे में कृषि विभाग, पंचायती राज से सफाई कर्मी, पंचायत सहायक एवं ग्राम विकास से रोजगार सेवक साथ ही प्राइवेट कर्मी भी लगाए गए हैं।

    इसमें सिंगल क्रॉप के लिए पांच रुपये प्रति प्लाट 10 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा हर बार रबी व खरीफ की फसल बुआई के दौरान डिजिटल क्रॉप सर्वे (डिजिटल फसल सर्वेक्षण) इसलिए किया जाता है ताकि खेती-बाड़ी का सटीक, वास्तविक समय और पारदर्शी डेटा इकट्ठा किया जा सके।

    इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक आसानी से पहुंचे। फसल उत्पादन का सही अनुमान लगे, बीमा और मुआवजे का भुगतान जल्दी हो, और कृषि संबंधी नीतियां ज़्यादा प्रभावी बन सकें, क्योंकि यह मैनुअल सर्वे की जगह लेता है और सीधे खेत से जानकारी जुटाता है।

    रबी सीजन में फसल की बुआई को लेकर जिले में 7 लाख 21 हजार 83 गाटों का सर्वे किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहली बार सर्वे में पारदर्शिता लाने और किसानों की फसल का सही विवरण सुनिश्चित करने की दिशा में एआई को उठाया गया है।

    उप निदेशक कृषि सुनील कुमार ने बताया कि एआई के माध्यम से नए व पुराने फोटो का मिला किया जाएगा। जिससे पता चलेगा कि सर्वेयर ने पुराने फोटो से ही नया फोटो तो नहीं बनाया है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि एआई के उपयोग से पारदर्शिता और सटीकता आएगी।

    एआई का उपयोग सुनिश्चित करेगा कि किसानों की फसल का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। एआई के स्वीकार करने पर ही विभाग के एप पर पूरा डाटा फीड हो सकेगा। सर्वे में धांधली की संभावना कम होगी।

    मोबाइल पर लॉगिन करने से पहले सर्वेयर के चेहरे की पहचान एप करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वेयर मौके पर है और स्वयं सर्वे कर रहा है।फसल की फोटो मौके पर ही ली जाएगी। खेत में कौन सी फसल बोयी गई थी। यह सुविधा पिछले सर्वे के ऑनलाइन प्रारूप में उपलब्ध नहीं थी। इस डिजिटल क्राप सर्वे के लिए 65्0 सर्वेयरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    यह भी पढ़ें- अब नहीं करना पड़ेगा कीटनाशक का छिड़काव, फसलों को कीटों से बचाएगा सोलर लाइट ट्रैप; 75 फीसदी तक मिलेगा अनुदान

    युवाओं को भी मिलेगा रोजगार

    डिजीटल क्रॉप सर्वे के दौरान कृषि विभाग युवाओं को रोजगार देगा। स्मार्टफोन धारक युवाओं को प्रशिक्षण के बाद कार्य सौंपा जाएगा। जिससे उन्हें 10 से 15 हजार की आय होगी। एक सर्वेयर से तीन हजार गाटों का सर्वे कराया जाएगा। 15 फरवरी तक यह सर्वे पूरा करना होगा।


    जिले में रबी फसलों का डिजीटल क्रॉप सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए सर्वेयरों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। 15 फरवरी तक यह काम पूरा हो जाएगा। प्रत्येक सर्वेयर को एक गाटे के 5 रुपये दिए जाएंगे। इसमें नए युवाओं को सर्वे पर रखा गया है ताकि उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सके।


                                                                          संदीप कुमार, उप निदेशक, कृषि सहारनपुर