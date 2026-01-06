सहारनपुर में AI के जरिए करीब 7.21 लाख गाटों का होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे, युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोलेगा कृषि विभाग

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रबी फसलों के डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए एक नई पहल शुरू हो रही है, जिसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआ्रई) का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जिले में 7 लाख 21 हजार 835 गाटों का सर्वे किया जाएगा।

यह कदम सर्वे में पारदर्शिता लाने और किसानों की फसल का सही विवरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 7 से 15 फरवरी तक डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 650 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सर्वे में कृषि विभाग, पंचायती राज से सफाई कर्मी, पंचायत सहायक एवं ग्राम विकास से रोजगार सेवक साथ ही प्राइवेट कर्मी भी लगाए गए हैं।

इसमें सिंगल क्रॉप के लिए पांच रुपये प्रति प्लाट 10 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा हर बार रबी व खरीफ की फसल बुआई के दौरान डिजिटल क्रॉप सर्वे (डिजिटल फसल सर्वेक्षण) इसलिए किया जाता है ताकि खेती-बाड़ी का सटीक, वास्तविक समय और पारदर्शी डेटा इकट्ठा किया जा सके।

इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक आसानी से पहुंचे। फसल उत्पादन का सही अनुमान लगे, बीमा और मुआवजे का भुगतान जल्दी हो, और कृषि संबंधी नीतियां ज़्यादा प्रभावी बन सकें, क्योंकि यह मैनुअल सर्वे की जगह लेता है और सीधे खेत से जानकारी जुटाता है।

रबी सीजन में फसल की बुआई को लेकर जिले में 7 लाख 21 हजार 83 गाटों का सर्वे किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहली बार सर्वे में पारदर्शिता लाने और किसानों की फसल का सही विवरण सुनिश्चित करने की दिशा में एआई को उठाया गया है।

उप निदेशक कृषि सुनील कुमार ने बताया कि एआई के माध्यम से नए व पुराने फोटो का मिला किया जाएगा। जिससे पता चलेगा कि सर्वेयर ने पुराने फोटो से ही नया फोटो तो नहीं बनाया है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि एआई के उपयोग से पारदर्शिता और सटीकता आएगी।

एआई का उपयोग सुनिश्चित करेगा कि किसानों की फसल का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। एआई के स्वीकार करने पर ही विभाग के एप पर पूरा डाटा फीड हो सकेगा। सर्वे में धांधली की संभावना कम होगी। मोबाइल पर लॉगिन करने से पहले सर्वेयर के चेहरे की पहचान एप करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वेयर मौके पर है और स्वयं सर्वे कर रहा है।फसल की फोटो मौके पर ही ली जाएगी। खेत में कौन सी फसल बोयी गई थी। यह सुविधा पिछले सर्वे के ऑनलाइन प्रारूप में उपलब्ध नहीं थी। इस डिजिटल क्राप सर्वे के लिए 65्0 सर्वेयरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।