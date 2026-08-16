सहारनपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में हुई मौत
सहारनपुर के पटनी पिलखनी मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 62 वर्षीय बाइक सवार रमेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले को दुर्घटना मान रही है।
HighLights
पटनी पिलखनी मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी।
हरडाखेड़ी निवासी 62 वर्षीय रमेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दुर्घटना की आशंका जताई।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पटनी पिलखनी मार्ग पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत हो गयी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया।
थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार सवेरे हरडाखेड़ी निवासी एक व्यक्ति का शव पटनी पिलखनी मार्ग पर हरडाखेडी के पास डेरे के सामने पड़ा होने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था।
मृतक की पहचान 62 वर्षीय रमेश पुत्र किशन निवासी हरडाखेड़ी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक देर रात घर से बाइक दृारा बिना बताए चला गया था। जिसका शव शुक्रवार सवेरे सड़क किनारे पड़ा मिला पास में ही क्षतिग्रस्त बाइक पड़ी मिली। पुलिस मामले को प्रथम दृष्टया वाहन से दुर्घटना होना मान रही है।