सहारनपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार, हादसे में हुई मौत

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पटनी पिलखनी मार्ग पर देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत हो गयी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया।

थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार सवेरे हरडाखेड़ी निवासी एक व्यक्ति का शव पटनी पिलखनी मार्ग पर हरडाखेडी के पास डेरे के सामने पड़ा होने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया था।