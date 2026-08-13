अलकायदा का 'डॉक्टर' मॉड्यूल: लाल किला धमाके में सहारनपुर कनेक्शन फिर चर्चा में; UN रिपोर्ट से खुले राज

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुए धमाके की जांच में सामने आया सहारनपुर कनेक्शन एक बार फिर चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम की रिपोर्ट में अलकायदा इन इंडियन सबकान्टिनेंट (AQIS) को लाल किला क्षेत्र में हुए हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में एक्यूआइएस की गतिविधियों और क्षेत्र में उसके नेटवर्क को लेकर भी चिंता जताई गई है।

लाल किला धमाके की जांच शुरू होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंची थी। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर निवासी डाॅक्टर अदिल अहमद राथर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। डॉ. अदिल ने पहले दिल्ली रोड स्थित वी ब्रास व उसके अंबाला रोड स्थित सहारनपुर सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सक के तौर पर काम कर रहा था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, डॉक्टर अदिल का नाम उस आतंकी माड्यूल की जांच में सामने आया, जिसकी कड़ियां कश्मीर और उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ी थीं। डाॅक्टर अदिल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। अदिल की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा उसके संपर्क में रहे लोगों तक भी बढ़ाया गया।

बताया गया कि सहारनपुर के कुछ अन्य चिकित्सकों से भी एसटीएफ और जांच एजेंसियों ने पूछताछ की थी। इनमें वे चिकित्सक भी शामिल थे, जो अदिल के संपर्क में आए थे व उसकी शादी में जम्मू-कश्मीर गए थे। एजेंसियों ने उनके संपर्क, यात्रा और अन्य गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई। पूछताछ और जांच के दौरान इन चिकित्सकों की किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्तता सामने नहीं आने पर उन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

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