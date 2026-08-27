जागरण संवाददाता, सहारनपुर। तिलक ब्रिज-मुजफ्फरनगर, दिल्ली-शामली, व अंबाला-दिल्ली के बीच रक्षा बंधन स्पेशल ट्रेन संचालित करने की घोषणा के बाद रेलवे ने अब चंडीगढ़ लखनऊ के बीच भी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इन सभी ट्रेनों का संचालन 27 अगस्त से किया जायेगा।

अंबाला रेल डिविजन के सीनियर डीसीएम यशनजीत सिंह ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 04546 व 4545 चण्डीगढ़-लखनऊ- चंडीगढ़ के बीच आरक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन वाया सहारनपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर दो ट्रिप के लिए किया गया है। ट्रेन 27 अगस्त को चंडीगढ़ से रवाना होगी तथा वापसी के लिए लखनऊ से 28 को चलेगी।

इसके अलावा गाड़ी संख्या 04404 पानीपत-दिल्ली के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन वाया सोनीपत, नरेला का संचालन दो ट्रिप के लिए किया जायेगा। इसके अलावा गाड़ी संख्या 04403 दिल्ली-अम्बाला के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन वाया नरेला, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र दो ट्रिप के लिए किया जायेगा। गाड़ी संख्या 04406 अम्बाला-पानीपत के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन वाया कुरुक्षेत्र, करनाल दो ट्रिप के लिए संचालित की जायेगी।