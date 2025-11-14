पंजाब में मिली विस्फोटक सामग्री से जुड़े डॉ. आदिल के तार? जम्मू-कश्मीर की लड़कियां भी आतंकी गतिविधियों में शामिल

जागरण संवाददात, सहारनपुर। दिल्ली धमाके के बाद पंजाब पुलिस ने छह माह में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से भेजे गए विस्फोटकों का इनपुट के बाद दिल्ली धमाकों के साथ इनका लिंक खंगालने में जुटी हैं। धमाके के बाद सहारनपुर में भी अलर्ट जारी है। पंजाब में गत छह माह में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के कई माड्यूल का राजफाश किया था।

बीएसएफ को पंजाब में अलग-अलग स्थानों से 40 किलो आरडीएक्स, 12 आइईडी और 20 से अधिक हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इस विस्फोटक सामग्री के तार डा. आदिल से भी जोड़े जा रहे है। पंजाब पुलिस भी इस मामले में जांच में जुटी है। स्थानीय पुलिस से भी पंजाब पुलिस ने संपर्क किया है।

बीएसएफ और खुफिया एजेंसी ने पंजाब के तरनतारन में पुलिस को लेकर छापामारी की थी। इस दौरान संयुक्त टीम को 10 किलो आरडीएक्स और चार ग्रेनेड जब्त किए, जबकि फिरोजपुर से तीन आइईडी और विस्फोटक से भरी सामग्री मिली। जालंधर में भी 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद की गई थी।

गुरदासपुर और पठानकोट से छह ग्रेनेड, पांच पिस्तौल और डेटोनेटर बरामद किए गए। बठिंडा और मोगा से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली थी। अब दिल्ली में विस्फोट के बाद पंजाब पुलिस को डा. आदिल के विस्फोटक सामग्री से जुड़े होने का अंदेशा है।

स्थानीय पुलिस से पंजाब पुलिस ने संपर्क कर इनपुट जुटा रही है। पंजाब पुलिस डा. आदिल अहमद के करीबियों से पूछताछ के लिए सहारनपुर आना थे, लेकिन किसी करणवस नहीं आ सकी। जल्द ही पंजाब पुलिस जनपद में पहुंचकर जांच करेगी।