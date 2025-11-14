Language
    पंजाब में मिली विस्फोटक सामग्री से जुड़े डॉ. आदिल के तार? जम्मू-कश्मीर की लड़कियां भी आतंकी गतिविधियों में शामिल

    By Sanju Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 10:36 PM (IST)

    दिल्ली धमाके के बाद, पंजाब पुलिस सीमा पार से भेजे गए विस्फोटकों और धमाकों के बीच संबंध ढूंढ रही है। पंजाब में 40 किलो आरडीएक्स, 12 आईईडी सहित कई विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिनके तार डॉक्टर आदिल से जुड़े होने की आशंका है। डॉक्टर आदिल के फोन में मिली युवतियों की भूमिका की भी जांच हो रही है।

    जागरण संवाददात, सहारनपुर। दिल्ली धमाके के बाद पंजाब पुलिस ने छह माह में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से भेजे गए विस्फोटकों का इनपुट के बाद दिल्ली धमाकों के साथ इनका लिंक खंगालने में जुटी हैं। धमाके के बाद सहारनपुर में भी अलर्ट जारी है। पंजाब में गत छह माह में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के कई माड्यूल का राजफाश किया था।

    बीएसएफ को पंजाब में अलग-अलग स्थानों से 40 किलो आरडीएक्स, 12 आइईडी और 20 से अधिक हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इस विस्फोटक सामग्री के तार डा. आदिल से भी जोड़े जा रहे है। पंजाब पुलिस भी इस मामले में जांच में जुटी है। स्थानीय पुलिस से भी पंजाब पुलिस ने संपर्क किया है।

    बीएसएफ और खुफिया एजेंसी ने पंजाब के तरनतारन में पुलिस को लेकर छापामारी की थी। इस दौरान संयुक्त टीम को 10 किलो आरडीएक्स और चार ग्रेनेड जब्त किए, जबकि फिरोजपुर से तीन आइईडी और विस्फोटक से भरी सामग्री मिली। जालंधर में भी 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद की गई थी।

    गुरदासपुर और पठानकोट से छह ग्रेनेड, पांच पिस्तौल और डेटोनेटर बरामद किए गए। बठिंडा और मोगा से दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली थी। अब दिल्ली में विस्फोट के बाद पंजाब पुलिस को डा. आदिल के विस्फोटक सामग्री से जुड़े होने का अंदेशा है।

    स्थानीय पुलिस से पंजाब पुलिस ने संपर्क कर इनपुट जुटा रही है। पंजाब पुलिस डा. आदिल अहमद के करीबियों से पूछताछ के लिए सहारनपुर आना थे, लेकिन किसी करणवस नहीं आ सकी। जल्द ही पंजाब पुलिस जनपद में पहुंचकर जांच करेगी।

    जम्मू-कश्मीर की लड़कियां भी आतंकी गतिविधियों में शामिल
    डा. आदिल अहमद के मोबाइल में जम्मू-कश्मीर की कुछ युवतियों के नंबर भी मिले है। माना जा रहा है कि इस आतंकी गतिविधियों युवतियों का इस्तेमाल किया जाता था। युवा डाक्टरों की युवतियों से बातचीत कराई जाती थी। हनीट्रैप के जाल में फंसाया जाता था। इस पर भी आइबी और जम्मू-कश्मीर की पुलिस जांच कर रही है। इन युवतियों के संपर्क में कौन-कौन डाक्टर थे?