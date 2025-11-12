Language
    5 अक्टूबर को शादी समारोह में पुलवामा अटैक के आतंकी मुजम्मिल के संपर्क में आया था आदिल, सहारनपुर के कई डॉक्टर थे शामिल

    By SANJU KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    आतंकी आदिल 5 अक्टूबर को एक शादी समारोह में पुलवामा हमले के आतंकवादी मुजम्मिल के संपर्क में आया। इस शादी में सहारनपुर के कई डॉक्टरों ने भी शिरकत की थी। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और हर पहलू पर नजर रख रही हैं।

    आदिल और मुजम्मिल की मुलाकात पांच अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में शादी समारोह में हुई थी। (प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा अटैक का आतंकी मुजम्मिल फरीदाबाद में छिपा था और ब्लास्ट करने की तैयारी में था। आदिल और मुजम्मिल की मुलाकात पांच अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में शादी समारोह में हुई थी। तभी से सहारनपुर का आतंकी डाक्टर आदिल लगातार उसके संपर्क में था।
    जानकारी के अनुसार ये लोग जम्मू कश्मीर में 5 अक्टूबर को आदिल की शादी में मिले थे। इस शादी में सहारनपुर के डाक्टर बाबर, डाक्टर असलम जैदी और डाक्टर अतिर्रहमान भी पहुंचे थे। डाक्टर आदिल ने अन्य डाक्टरों को अपने साथियों से मिलवाया था। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि मुजम्मिल पुलवामा अटैक में शामिल था और अब बड़े मंसूबों को अंजाम देने वाला था। जम्मू कश्मीर पुलिस की पकड़ में आने के बाद डाक्टर आदिल ने आतंकी मुजम्मिल का राजफाश किया।
    बता दें कि अंबाला रोड पर फेमस मेडिकेयर हास्पिटल में लोगों का उपचार करने वाला डाक्टर आदिल अहमद को जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने छह नवंबर को गिरफ्तार किया था। आतंकी गतिविधियों में डाक्टर के शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, एनआइए, एटीएस, एसटीएफ, आइबी ने जनपद में आतंकी डाक्टर आदिल के करीबियों पर लगातार नजर बनाए हुए है।

