रपटे पर अचानक तेज बहाव के साथ पानी आने से कई राहगीर और वाहन फंसे, सहारनपुर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
Saharanpur News: शिवालिक की पहाड़ियों में भारी बारिश से सहारनपुर की पूजना नदी उफान पर आ गई है, जिससे मिर्जापुर-पाडली मार्ग पर पानी भर गया। राहगीर व वाहन फंस गए।
HighLights
शिवालिक में भारी बारिश से पूजना नदी का जलस्तर बढ़ा।
मिर्जापुर-पाडली मार्ग पर पानी आने से आवागमन बाधित।
प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शिवालिक की पहाड़ियों में हुई मूसलधार बारिश का असर मैदानी क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है। पहाड़ों से आया पानी बरसाती नदियों और नालों में पहुंचने से उनका जलस्तर तेजी से बढ़ गया है।
थाना मिर्जापुर क्षेत्र में पूजना नदी ने भी सोमवार शाम अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया। मिर्जापुर-पाडली मार्ग स्थित रपटे पर अचानक तेज बहाव के साथ पानी आ गया। देखते ही देखते पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इस दौरान रपटे से गुजर रहे कई राहगीर और वाहन तेज बहाव के बीच फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई लोग और वाहन बहने से बाल-बाल बचे।
स्थानीय लोगों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण पूजना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। पानी सड़क पर आने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि तेज बहाव के बीच किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। बरसाती नदी में अचानक आए उफान ने क्षेत्रवासियों एक बार फिर सतर्क कर दिया है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से रपटों और बरसाती नदियों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के दौरान नदी, नाले और रपटे के तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें। पानी का बहाव अधिक होने पर नदी या रपटे को पार करने तथा उसमें वाहन उतारने का जोखिम न उठाएं।
स्टेयरिंग फेल होने के कारण बस पलट
मिर्जापुर: गंदेवड़-हथिनीकुंड मार्ग पर उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया, जब यात्रियों से भरी एक निजी बस का अचानक स्टेयरिंग फेल होने के कारण वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 12 यात्री सवार थे। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी यात्री को खरोंच तक नहीं आई और सभी यात्री सुरक्षित बच गए।