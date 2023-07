Deoband News: देवबंद में वंदे भारत का स्टोपेज, फिर भी नहीं बिक रही टिकट, तीन दिन बाद एक यात्री ने खरीदा

Vande Bharat Train Stopage In Deoband देवबंद में वंदे भारत ट्रेन का तीन दिन बाद बिका एक टिकट। रविवार को आनंद विहार जाने के लिए बुक किया टिकट। देवबंद से आनंद विहार का टिकट मूल्य पांच सौ रुपये मूल्य का है। एक यात्री इस ट्रेन में सवार हुआ है। तीन दिन में मात्र एक यात्री टिकट बुक होने के बाद रेलवे जागरूकता अभियान चला सकता है।

Vande Bharat Train Deoband News: देवबंद में वंदे भारत ट्रेन का तीन दिन बाद बिका एक टिकट

संवाद सहयोगी, देवबंद। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के बाद पिछले तीनों से देवबंद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन रुक रही है। हालांकि तीन बाद शनिवार को देवबंद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का केवल एक ही टिकट बिका है। रेल मंत्री ने की थी घाेषणा गत 24 जून को केंद्रीय रेल मंत्री जनपद सहारनपुर के दौरे पर आए थे। उन्होंने देवबंद पहुंच आनंद बिहार से देहरादून जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का स्टापेज देवबंद में करने की घोषणा की थी। ट्रेन का ठहराव 29 जून से आरंभ हो गया था। पहले दिन प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री बृजेश सिंह प्रथम यात्री के रूप में आनंद विहार से देवबंद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। राज्यमंत्री बृजेश सिंह के आग्रह पर रेल मंत्री द्वारा देवबंद में स्टापेज किए जाने से खुश कार्यकर्ताओं ने उनका रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया था। एक टिकट हुआ बुक वंदे भारत के देवबंद में ठहराव के बाद शनिवार को रिजर्वेशन काउंटर से एक टिकट बुक हुआ। जो एक टिकट बिका है वह भी रविवार के लिए था और आनंद विहार स्टेशन तक का। स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि शनिवार को दो जुलाई के लिए एक टिकट आनंद विहार स्टेशन के लिए बुक हुआ। बताया कि देवबंद से आनंद विहार का टिकट मूल्य 500 रुपये है। देवबंद में यह है ट्रेन का समय स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि देहरादून से आनंद विहार जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का देवबंद पहुंचने का समय सुबह 9.54 बजे है। जबकि आनंद विहार से देहरादून जाने वाली ट्रेन का देवबंद में रुकने का समय शाम 7.28 है। यह ट्रेन दो मिनट स्टेशन पर रुकती है।

