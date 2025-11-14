खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे अहम सुराग.. डा.आदिल का करीबी उठाया, मिले इनपुट के आधार पर की जा रही छापेमारी

जागरण संवादाता, सहारनपुर : जनपद में एनआईए, एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस टीम की छापेमारी शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। एटीएस की टीम ने बृहस्पतिवार को डा.आदिल के करीबी युवक को उठाया था। एटीएस की टीमें युवक को गोपनीय स्थान पर ले गई है और पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों यूपी एटीएस कई अहम इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर रोजाना जिले ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बुधवार को भी तीन युवकों को एटीएस ने उठाया था।

बृहस्पतिवार को भी जिले से एटीएस ने डा. आदिल अहमद के करीबी युवक को उठाया, जिसे एटीएस अपने साथ ले गई है। युवक से गोपनीय स्थान पर रखकर पूछताछ की। शुक्रवार को भी पकड़े गए संदिग्धों से मिले इनपुट के आधार पर एटीएस के अलावा अन्य खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ करती रही। उधर, स्थानीय स्तर पर एटीएस की कार्रवाई पर कोई अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ी है।