    खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे अहम सुराग.. डा.आदिल का करीबी उठाया, मिले इनपुट के आधार पर की जा रही छापेमारी

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    सहारनपुर में एनआईए, एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। एटीएस ने डा. आदिल के करीबी युवक को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम ने फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल पहुंचकर डाक्टरों से भी पूछताछ की।

    Hero Image

    जम्मू कश्मीर पुलिस की मौके पर खड़ी गाड़ी। जागरण 

    जागरण संवादाता, सहारनपुर : जनपद में एनआईए, एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस टीम की छापेमारी शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। एटीएस की टीम ने बृहस्पतिवार को डा.आदिल के करीबी युवक को उठाया था। एटीएस की टीमें युवक को गोपनीय स्थान पर ले गई है और पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों यूपी एटीएस कई अहम इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर रोजाना जिले ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बुधवार को भी तीन युवकों को एटीएस ने उठाया था।

    बृहस्पतिवार को भी जिले से एटीएस ने डा. आदिल अहमद के करीबी युवक को उठाया, जिसे एटीएस अपने साथ ले गई है। युवक से गोपनीय स्थान पर रखकर पूछताछ की। शुक्रवार को भी पकड़े गए संदिग्धों से मिले इनपुट के आधार पर एटीएस के अलावा अन्य खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ करती रही। उधर, स्थानीय स्तर पर एटीएस की कार्रवाई पर कोई अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ी है।

    बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर में डेरा डाला हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीआइजी ताहिर सज्जाद बट और आइबी की टीम ने फेमस मेडिकेयर हास्पिटल पहुंचकर में डायरेक्टर डा.मनोज मिश्रा, डा. आदिल के करीबी डा. बाबर, डा. असलम जैदी, डा. अतिउर्ररहमान समेत स्टाफ से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान आतंकी आदिल के दिल्ली आने-जाने के बारे में जानकारी जुटाई। डाक्टरों के मोबइल की काल डिटेल से पता लगाया गया कि करीबी डाक्टरों से कब-कब संपर्क किया?